В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021

4:24:286/9/2021Фото: pixabay.com
0

В отделениях реанимации находятся 74 пациента. На ИВЛ – 10 человек.

39 882 пациента выздоровели

Оперативный штаб сообщает, что на 9 июня в регионе зафиксировано 44 072 случая коронавируса (+86 за сутки), среди них 2 796 детей. Вылечились 39 882 человека (+87 за сутки).

За прошедшие сутки умерли еще пять пациентов: мужчины 28 и 70 лет и женщины в возрасте 63, 69 и 79 лет. Всего в области от COVID-19 скончались 1 923 человека.

В инфекционные стационары Новосибирской области с коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё доставлены 1 768 сибиряков, 28 их них дети.

В отделениях реанимации находятся 74 пациента. На ИВЛ – 10 человек.

Всего в области проведен 1 667 881 тест на коронавирус.

За последние сутки с симптомами ОРВИ обратились 3 887 человек.

Продюсер Лободы расторгла контракт после скандала с Киркоровым
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Ответ Родниной на жесткую критику ее работы в Госдуме
Дочь Урганта снялась в белье в метро и разъярила народ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
Посол ОАЭ в России рассказал правду о вакцине «Спутник V»
Ресторан вызвал полицию на выпускном из-за наряда школьницы: фото
«Помесь краба и инопланетянина»: мутант до смерти напугал рыбака
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте здоровы

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Филипп Кирокоров обвинил Светлану Лободу в плагиате и резко высказался на критику ее продюсера Нателлы Крапивиной
    4:27:10 6/9/2021
    Филипп Кирокоров обвинил Светлану Лободу в плагиате и резко высказался на критику ее продюсера Нателлы Крапивиной
    В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021
    4:24:28 6/9/2021
    В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021
    БердскЭкс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
    4:23:24 6/9/2021
    Экс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
    Почему поминают умерших 10 июня в великий двунадесятый праздник церкви Вознесение Господне: есть ли запрет на посещение кладбища?
    4:20:35 6/9/2021
    Почему поминают умерших 10 июня в великий двунадесятый праздник церкви Вознесение Господне: есть ли запрет на посещение кладбища?
    В России задержали известного блогера Юрия Хованского за призывы к терроризму
    4:09:31 6/9/2021
    В России задержали известного блогера Юрия Хованского за призывы к терроризму
    Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
    3:56:44 6/9/2021
    Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
    БердскПропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
    3:49:48 6/9/2021
    Пропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
    БердскБеглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем
    3:30:48 6/9/2021
    Беглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем
    Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах
    3:23:42 6/9/2021
    Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах
    Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня
    3:20:46 6/9/2021
    Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня