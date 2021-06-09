В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021

Оперативный штаб сообщает, что на 9 июня в регионе зафиксировано 44 072 случая коронавируса (+86 за сутки), среди них 2 796 детей. Вылечились 39 882 человека (+87 за сутки).
За прошедшие сутки умерли еще пять пациентов: мужчины 28 и 70 лет и женщины в возрасте 63, 69 и 79 лет. Всего в области от COVID-19 скончались 1 923 человека.
В инфекционные стационары Новосибирской области с коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё доставлены 1 768 сибиряков, 28 их них дети.
В отделениях реанимации находятся 74 пациента. На ИВЛ – 10 человек.
Всего в области проведен 1 667 881 тест на коронавирус.
За последние сутки с симптомами ОРВИ обратились 3 887 человек.