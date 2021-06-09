Филипп Кирокоров обвинил Светлану Лободу в плагиате и резко высказался на критику ее продюсера Нателлы Крапивиной

Известный певец Филипп Киркоров опубликовал в своем аккаунте Инстаграм гневное обращение к певице Светлане Лободе.
- Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность, — сказал Киркоров.
Все началось с премии Муз-ТВ. На нем Кирокоров выступил с репером Давой. Они приехали на мероприятие на белом кабриолете в компании полуголых мужчин. Продюсер Лободы Нателла Крапивина назвала выступление артистов «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».
Киркоров в ответ заявил, что в команде Лободы слишком много яда и желчи. Также он прикрепил к своему посту фотографию одного из номеров певицы Бейонсе и обвинил Светлану Лободу в плагиате. Также он отметил, что фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.