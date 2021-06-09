Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем

Королевская семья, в частности, принцесса Диана, имеет долгую историю, уходящую в восьмидесятых умоляющих советы и мудрость астрологов о событиях и рождения детей.
И интересно наблюдать, как астрология предсказывает определенные черты характера и характеристики членов семьи, рожденных в королевской семье, включая последнее пополнение - Лилибет Диану.
Принц Гарри и Меган Маркл родили девочку Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор в 11:40 в пятницу, 4 июня 2021 года, в Санта-Барбаре, штат Калифорния.Дата рождения делает ее Числом Жизненного Пути 6 в нумерологии, с кармической энергией 4, Управляющей, и она несет с собой Позыв Души 5, Искателя Свободы.
Как Жизненный Путь 6, Лилибет - прирожденный смотритель, который любит людей.Имена «Лилибет» и «Диана» библейские. Лилибет означает «обетование Бога», а Диана означает «дитя правой руки» на иврите, пишет yourtango.com.
Лилибет - второй ребенок печально известной пары, и ее имя при рождении объединяет энергию ее бабушки по отцовской линии, покойной принцессы Дианы, и прабабушки по отцовской линии, королевы Елизаветы, Ее Величества Королевы.
День и время ее рождения создают основу для харизматичного и страстного маленького ребенка, который, несомненно, изменит не только лицо королевской семьи, но и сам мир, когда она вырастет умной и чувствительной молодой женщиной.
Читайте ниже, чтобы узнать, что именно ждет Гарри и Меган, милую девочку Лили.
Натальная карта Лилибет " Лили '' Дианы Маунтбеттен-Виндзор и будущее ребенка Меган и Гарри:
Солнце в Близнецах, 14 градус, 10 дом карьеры и социального статусаПрирожденный лидер
Лили станет столь необходимым глотком свежего воздуха для королевской семьи с ее радостным и ярким положением Солнца в Близнецах.
Разговорчивая, общительная и дружелюбная, она, вероятно, очарует практически любого, с кем встретится, и сможет вписаться в любую социальную обстановку, какой бы формальной она ни была.
Рождение с 14-градусным градусом означает, что она будет иметь способность различать, о чем думают другие, что сделает ее отличным коммуникатором и означает успех в бизнесе и любовных отношениях в более позднем возрасте.
Ее личность будет магнитом для всех, кто ее окружает, поскольку она погружается в самые разные темы и интересы.
Несмотря на изменения формы, которые часто приписывают знакам Солнца-Близнецы, Лилибет приносит стабильность и жизненную силу.
Ее натальная карта показывает, что она будет помнить о традициях, когда ее Солнце находится в гармонии с Сатурном в Водолее. Ее желание вести за собой присутствует также в гармонии с ее Солнцем и Луной.
Асцендент во Льве, 29 град.Лидер с сильным прошлым
С ее Солнцем в Близнецах и Асцендентом во Льве кажется, что ей суждено стать лидером.
Ее Асцендент во Льве находится на завершающей стадии, что также считается «критическим», что означает, что она здесь, чтобы продемонстрировать уникальные лидерские качества.
В интенсивной манере Лилибет может последовать примеру своей бабушки-принцессы Дианы, которая родилась с ее северным узлом во Льве под 29 градусом, и стать настоящим гуманистом.
Важно отметить, что у ее прабабушки, королевы Елизаветы, Луна во Льве находится под 0 градусом, что также является критическим начальным градусом, поэтому в будущем для Королевы есть некоторый элемент завершения, возможно, благодаря работе Лилибет.
Луна в Овне, 12 градус, 8-й дом общих ресурсов, секретов и наследственностиТот, кто не боится заглянуть внутрь
В детстве маленькая Лили может быть вспыльчивой и нуждается в быстром удовлетворении своих потребностей.
Лунный Овен может сделать ее довольно нетерпеливой и потребовать немедленного удовлетворения.
Когда она повзрослеет, это сделает ее сильной женщиной, истинной силой, с которой нужно считаться, поскольку она высказывает свое мнение и свои потребности как в жизни, так и в будущих романтических отношениях.
Она, несомненно, произведет сильное впечатление на всех, кого встретит, и будет излучать уверенность во всем, что она делает.
Даже если ее вспыльчивость сохраняется, с Лунным Овном она часто исчезает так же быстро, как и она, когда она переходит к следующему шагу.
С влиянием 12 градусов Овна это означает, что она всегда будет действовать с достоинством и мудростью, явно олицетворяя своих исключительных родителей.
С Луной в 8-м доме она может быть открыта для концепций нового века и заинтригована астрологией, как и ее бабушка по отцовской линии, принцесса Диана.
Меркурий в Близнецах, 12 градус ретроградности, 10 дом карьеры и социальный статусОтличный коммуникатор
Неудивительно, что Лили будет очень умной и сообразительной, способной не только высказывать свое мнение, но и ставить других на их место, когда это необходимо.
Она будет искусна в дебатах, что может оказаться проблемой в ее подростковом возрасте, но это будет хорошо ей служить, когда она станет женщиной, и на ее молодые плечи будет возложена большая ответственность.
При таком размещении Меркурия она извлекает исключительную пользу из своего окружения и, без сомнения, уже околдовывает своих любящих родителей.
Однако, учитывая, что Меркурий в настоящее время ретроградный , она может быть подвержена приступам незащищенности, не зная, как ее видят другие.
Эта незащищенность может потенциально вызвать трудности в общении в первые годы ее жизни, пока она не сможет усвоить уроки, связанные с этим размещением.
Однако под влиянием 12 градусов Близнецов она будет известна тем, что отстаивает как себя, так и причины, взывающие к ее сердцу.
Венера в Раке, 2 градуса, 11 дом друзей и социальные сетиСветская львица с хорошими связями, которой нужно заняться лечением
Будучи натальным Раком, Венера Лили будет маленьким насекомым на протяжении всей своей жизни и ценит крепкую семейную структуру, которую можно назвать своим домом.
У нее будут крепкие отношения с родителями и старшим братом Арчи.
Очевидно, все это станет частью ее обаяния и поможет избежать любых потенциальных проблем, которые она может вызвать во время взросления.
Когда она станет взрослой, это заставит ее яростно охранять свои личные отношения и семейную жизнь, в отличие от ее родителей или бабушки по отцовской линии, принцессы Дианы.
Как натальная Венера в Раке 2 степени, ей суждено подняться над любыми трудностями и взглянуть на жизнь с более высокой точки зрения, что поможет ей быть проницательной в ее отношениях и поможет выбрать значимых партнеров в жизни.
Хотя это может быть неочевидно, она будет довольно чувствительной и отступит в свою раковину, если получит травму.
Это может выглядеть как нежелание брать на себя ответственность за свои действия в детстве, а в дальнейшем - за болезненные или сложные проблемы в ее романтических отношениях.
Марс в Раке, 25 градус, 11 градус дружбыТот, кто понимает ценность человеческих отношений
В детстве Лили может показаться довольно уязвимой и беззащитной во время этого перехода, и у молодой женщины потенциально могут появиться женихи, желающие прийти ей на помощь.
Старший брат Арчи станет ее яростным защитником и поможет ей справляться с более трудными жизненными ситуациями по мере ее роста. Если ее спровоцировать, она может проявить пассивно-агрессивные качества, которые ее близкие могут рассматривать как манипулятивные.
Однако из-за влияния Марса в Раке при 25 градусах она в конечном итоге вырастет в женщину, которая сможет взять на себя ответственность за свои действия, выбор и, опять же, за то, чтобы занять позицию по важным вопросам.
Юпитер в Рыбах, 1 градус, 7 дом брака и партнерских отношенийОна может стать лидером в молодом возрасте и быть удачливой в любви.
Юпитер в Рыбах - невероятно полезный и богатый натальный аспект, Лили привлечет лучших, когда она сможет настроиться на свою истинную природу благодетеля для всех, с кем она сталкивается.
Это сделало бы ее отличным кандидатом для любой гуманитарной или благотворительной деятельности, в которой она могла бы защищать интересы тех, кто менее привилегирован, чем она сама.
Она умеет делать то, что правильно для группы или коллектива, и однажды будет иметь сильную тягу к сохранению мира как в доме своего детства, так и во всем мире.
Даже значение 1 градуса Рыб поможет ей на ее пути, поскольку это означает, что она будет в полной мере использовать свое социальное положение, чтобы помогать и поднимать других.
Сатурн в Водолее, 13 градус ретроградности, 6-й дом работыЧеловек, который принимает новые традиции
Рожденная под этим знаком, Лили будет учиться всю жизнь, и ей нужно будет постоянно расширять свои знания, чтобы она могла усваивать новые вещи.
Это относится как к начальной школе, университету, так и за ее пределами, так как она будет отличницей и ученым.
Творческий и дипломатичный, у нее не будет проблем с сохранением полученной информации, чтобы она могла применить ее на благо других.
С влиянием Сатурна в Водолее в 13 градусах, она будет умолять о правильном выборе времени и образованном риске, будучи способной знать, когда пора использовать свои интеллектуальные ресурсы для достижения наивысшего уровня успеха.
При ретроградном натальном рождении она может нервничать или чувствовать неуверенность в себе в тех самых формальных ситуациях, когда она должна следовать определенному этикету поведения, но благодаря своей харизме она в конечном итоге все равно сможет очаровать окружающих, даже если поначалу будет неудобно. .
Уран в Тельце, 12 градус, 9 дом духовностиУмная и любознательная личность
Лили может быть довольно упрямой, особенно когда это связано с изменениями или нарушением ее распорядка, которых она сама не инициировала и не хотела.
Это будет верно в большей степени в ее ранние годы, поскольку как только она узнает, что у нее есть сила оставаться на земле и контролировать перспективу любой данной ситуации, она сможет с изяществом пройти через любую ситуацию или обстоятельство.
Пока она не осознает свою силу, она может взяться за оружие, чтобы противостоять правилам или структуре вокруг нее, что может быть частью ее познания места, которое она хочет занять в своей впечатляющей родословной.
У Лили будет сильная потребность чувствовать вдохновение в своей жизни, которое будет держать ее в поисках смысла и цели во всех аспектах ее душевного путешествия.
Нептун в Рыбах, 23 градус, 7 домХаризматичная личность
Значимость степеней в натальном Нептуне в Рыбах задала тон тому, что она становилась чрезвычайно страстным ребенком и женщиной по мере взросления.
Это представляет ее желание чувствовать себя живым и связанным с окружающим миром, что, вероятно, принесет ей пользу, если она пойдет по стопам своего отца, принца Гарри, и бабушки, принцессы Дианы, поскольку она использует свои твердые убеждения, чтобы помочь окружающим.
Как бы она ни была привлечена к следованию своим увлечениям, она также, вероятно, будет ценить и тяготеть к одиночеству, которое сделает ребенка легким, поскольку она сможет развлечь себя и может сделать более интимные отношения более сложными по мере ее роста.
Плутон в Козероге, Ретроградный градус 26, 5-й дом удовольствияОчень высокий показатель успеха в любой области обучения или карьеры, которой она считает себя призванной. Трудолюбивая и преданная своему выбору, она будет полна решимости придерживаться этого, пока не добьется успеха.
Из-за сильного стремления Лили к успеху она может быть склонна к строгости и переутомлению, временами из-за страха перед неудачей или даже равняться окружающим, особенно ее брату Арчи, когда они оба вырастают во взрослых.
Ретроградный натальный Плутон часто означает, что может быть страх отказаться от этих убеждений, которые, по ее мнению, необходимы для достижения успеха.
Однако степень значимости 26 означает, что независимо от того, что она выберет, она не может потерпеть неудачу, урок, который обязательно станет для нее яснее со временем и поможет ей расслабиться и раскрыть свои естественные способности.
Лилит в Тельце, 25 градусовС натальной Лилит сладкой Лили в Тельце, она может быть склонна бояться того, чего она больше всего хочет, возможно, жизни или карьеры, отличной от ее родителей или семьи, с которыми ей придется работать на своем пути.
Осознав, как это сдерживает ее, она сможет жить глубоко удовлетворяющей жизнью, основанной на том, кем она действительно хочет быть, что неудивительно, учитывая нетрадиционную жизнь, которую ее родители выбрали для себя.
Для нее поворотным моментом станет тот момент, когда она поймет, что ей не обязательно выбирать одно из них или что она сможет найти баланс между своими собственными мечтами и обязанностями, которые, несомненно, будут в определенной степени возложены на нее.
Это усиливается значением 25 градусов Тельца, которое означает культивирование ее природных энергий и способностей для создания своей собственной жизни и обретения счастья и успеха.
Северный и Южный Узлы
Северный Узел в Близнецах под углом 10 градусовС Северным узлом, представляющим судьбу, к которой мы движемся в нашей жизни, есть сильная тема обучения и открытия новых вещей.
Это также означает способность и желание Лили открыться всему жизненному опыту, который она может, прежде чем решить, какой из них больше всего соответствует ее предпочтениям и мечтам, которые у нее есть в своей жизни.
Это очевидно в подробном значении Северного Узла в 10 градусах Близнецов, который представляет собой великую способность проявлять все, к чему она вкладывает свое сердце и разум.
Дипломатичное и изящное высказывание своей правды будет иметь первостепенное значение, но как только она это сделает, она обнаружит прекрасную способность помогать другим делать то же самое.
Лили - прирожденный учитель, и окружающие, независимо от возраста и профессии, обнаружат, что они могут чему-то у нее научиться.
Южный Узел в Стрельце под углом 10 градусовЮжный Узел представляет собой карму, с которой Лили родилась в этой жизни, с которой ей придется работать, чтобы легче переходить к дарам, которые обещает ее Северный Узел.
Для нее всегда нужно быть правильным или чувствовать, что она должна проявить себя. Конечно, это неудивительно, учитывая прошлое ее семьи, но только она сама сможет пройти через нее.
Также будет урок о том, как смотреть и концентрироваться на деталях того, что она хочет создать, а не только на общей картине.
Учитывая очевидную важность 10-градусного Стрельца, влияющего на ее путь, Лили в конечном итоге придет к пониманию того, что чем больше она откажется от своей правоты и будет заниматься тем, что должно быть, награды будут без усилий влиться в ее жизнь.
Судьба удачи в Близнецах в 27 градусахСудьба или Часть Фортуны представляет мирской успех, карьеры, и вопросы здравоохранения.
Что касается Лили, она в конечном итоге добьется успеха в использовании своей природной способности к общению, возможно, в качестве учителя или лидера благотворительной организации, в которой ее гуманитарные интересы найдут страстный выход.
Она будет стремиться окружить себя теми, кто вдохновляет и побуждает ее думать о проблемах по-другому, что означает, что ее выбор романтического партнера может быть таким же, как у ее отца, и немного сломать стереотип о том, что еще можно ожидать от молодой королевской семьи.
Поскольку 27 градусов Близнецов представляют собой сильную потребность вырваться на свободу и следовать желанию своего сердца, ясно, что никто не сможет встать на пути Лили, когда она растет в детстве и за его пределами.
Лили будет наделена хорошим здоровьем, но однажды в школе или университете она может истощиться, требуя от нее более длительных перерывов, чтобы она могла дать отдых своему телу, особенно голосовой и горловой чакре. Поиск физического выхода для ее энергии, например йоги, повысит ее жизнеспособность и продуктивность.