Депутаты Бердска объявят предвыборную гонку 21 июня 2021

Сегодня, 9 июня, стало известно, когда в Бердске будет официальное объявление о выборах в 5 Созыв депутатов города. Выяснилось, что 21 июня состоится июньское заседание городского совета. Скорее всего, она станет последней в работе четвертого созыва. Примечательно, что заседание обычно проходит в четверг, но на этот раз его решили провести в понедельник. Как оказалось, это произойдет из-за того, что после сессии нужно опубликовать решение об объявлении выборов.
Напомним, что оповестить о дне голосования нужно не менее, чем за 80 дней. А этот день назначен на 19 сентября. Предвыборная компания будет идти в течение всего лета.
Отметим, что раньше в горсовете было 33 депутата, но потом их число сократили. Теперь горожанам предстоит выбрать 27 депутатов.