Депутаты Бердска объявят предвыборную гонку 21 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Депутаты Бердска объявят предвыборную гонку 21 июня 2021

4:48:146/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск.
0

Горожанам предстоит выбрать 27 депутатов в горсовет уже в сентябре.

У депутатов забрали их Июньская сессия станет последней для этого созыва

Сегодня, 9 июня, стало известно, когда в Бердске будет официальное объявление о выборах в 5 Созыв депутатов города. Выяснилось, что 21 июня состоится июньское заседание городского совета. Скорее всего, она станет последней в работе четвертого созыва. Примечательно, что заседание обычно проходит в четверг, но на этот раз его решили провести в понедельник. Как оказалось, это произойдет из-за того, что после сессии нужно опубликовать решение об объявлении выборов.

Напомним, что оповестить о дне голосования нужно не менее, чем за 80 дней. А этот день назначен на 19 сентября. Предвыборная компания будет идти в течение всего лета.

Отметим, что раньше в горсовете было 33 депутата, но потом их число сократили. Теперь горожанам предстоит выбрать 27 депутатов.

Что это за санкции ввел Зеленский, что его хотят убить
Воры в законе грозятся убить Зеленского после одного его решения
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Три возраста, когда происходит резкое старение человека
Решилась судьба человека, публично оскорбившего Лукашенко
Названа причина визита Шойгу в военкомат
выборывыборы в госдуму19 сентября
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Собираетесь идти на выборы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Филипп Кирокоров обвинил Светлану Лободу в плагиате и резко высказался на критику ее продюсера Нателлы Крапивиной
    4:27:10 6/9/2021
    Филипп Кирокоров обвинил Светлану Лободу в плагиате и резко высказался на критику ее продюсера Нателлы Крапивиной
    В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021
    4:24:28 6/9/2021
    В Новосибирске от коронавируса умер 29-летний пациент за сутки на 9 июня 2021
    БердскЭкс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
    4:23:24 6/9/2021
    Экс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
    Почему поминают умерших 10 июня в великий двунадесятый праздник церкви Вознесение Господне: есть ли запрет на посещение кладбища?
    4:20:35 6/9/2021
    Почему поминают умерших 10 июня в великий двунадесятый праздник церкви Вознесение Господне: есть ли запрет на посещение кладбища?
    В России задержали известного блогера Юрия Хованского за призывы к терроризму
    4:09:31 6/9/2021
    В России задержали известного блогера Юрия Хованского за призывы к терроризму
    Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
    3:56:44 6/9/2021
    Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
    БердскПропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
    3:49:48 6/9/2021
    Пропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
    БердскБеглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем
    3:30:48 6/9/2021
    Беглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем
    Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах
    3:23:42 6/9/2021
    Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах
    Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня
    3:20:46 6/9/2021
    Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня