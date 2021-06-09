В России нашли еще больше зараженных: 10 407 россиян инфицированы за сутки на 9 июня
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В России нашли еще больше зараженных: 10 407 россиян инфицированы за сутки на 9 июня

5:02:036/9/2021Фото: Pixabay
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Суточный показатель смертей от коронавируса на утро 9 июня в России составил 399.

Стабильный рост заражений коронавирусом зафиксирован в стране впервые с марта

В России значительно превышен уровень заражения за последние сутки по сравнению с предыдущими днями. На утро 9 июня стало известно о 10 407 случаях заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране 5 156 250 человек были заражены COVID-19.

За последние 24 часа выздоровели 9 814 человек, общее число случаев излечения от инфекции по стране стало 4 761 899.

399 пациентов стали жертвами инфекции, всего в стране от коронавируса умерли 124 895 человек. В настоящее время на излечении находятся 269 456 пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении с диагнозом коронавирус.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве — 4 124 пациента, далее Санкт-Петербург с показателем 852 заразившихся и Московская область — 781 случай.

Ни одного зараженного человека не зарегистрировано лишь в Чукотском АО.

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