В России нашли еще больше зараженных: 10 407 россиян инфицированы за сутки на 9 июня

В России значительно превышен уровень заражения за последние сутки по сравнению с предыдущими днями. На утро 9 июня стало известно о 10 407 случаях заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране 5 156 250 человек были заражены COVID-19.
За последние 24 часа выздоровели 9 814 человек, общее число случаев излечения от инфекции по стране стало 4 761 899.
399 пациентов стали жертвами инфекции, всего в стране от коронавируса умерли 124 895 человек. В настоящее время на излечении находятся 269 456 пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении с диагнозом коронавирус.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве — 4 124 пациента, далее Санкт-Петербург с показателем 852 заразившихся и Московская область — 781 случай.
Ни одного зараженного человека не зарегистрировано лишь в Чукотском АО.
Аргентина начнет производить вакцину «Спутник V», необходимые материалы и сырье доставлены в страну. Разработчикам данного препарата вручили Государственную премию за достижения в области научных исследований.