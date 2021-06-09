Что происходит с людьми, которые очень боятся заразиться коронавирусом, исследование ученых

Исследователи, изучающие, как мы выносим моральные суждения, обнаружили, что люди, более озабоченные заражением COVID-19, больше не одобряли проступки других, независимо от того, что они делали неправильно.
Исследователи говорят, что их результаты являются доказательством того, что наша мораль формируется различными эмоциями и интуицией, из которых особенно важны опасения по поводу здоровья и безопасности. Это означает, что наши суждения о проступках не являются полностью рациональными, пишет medicalxpress.com.
Исследование, опубликованное сегодня в журнале Evolutionary Psychology, не фокусировалось на поведении, связанном с самой пандемией, например, на социальном дистанцировании, но рассматривало широкий спектр моральных проступков.
В период с марта по май 2020 года более 900 участникам исследования в США представили серию сценариев и попросили оценить их по шкале от «совсем не неправильно» до «крайне неверно». Это позволило исследователям измерить ответы участников по пяти ключевым моральным принципам: вред, справедливость, внутригрупповая лояльность, уважение к авторитету и чистота.
Примеры сценариев включают один из сценариев лояльности: «Вы видите, как мужчина оставляет свой семейный бизнес, чтобы пойти работать на своего основного конкурента»; и справедливости: «Вы видите, как арендатор подкупает домовладельца, чтобы тот первым перекрасил свою квартиру».
Люди, которые больше беспокоились о заражении COVID-19, оценили поведение в этих сценариях как более неправильное, чем те, кто был менее обеспокоен.
«Нет никакой рациональной причины более осуждать других, потому что вы беспокоитесь о том, что заболеете во время пандемии», - сказала профессор Симона Шналл с факультета психологии Кембриджского университета, старший автор отчета.
Она добавила: «Это влияние на суждения происходит за пределами нашего сознательного осознания. Если мы чувствуем, что нашему благополучию угрожает коронавирус, мы также, вероятно, почувствуем большую угрозу из-за неправильных действий других людей - это эмоциональная связь».
Полученные данные способствуют увеличению количества доказательств связи между физическим отвращением - эмоцией, призванной уберечь нас от вреда - и моральным осуждением.
«Отвращение - это эмоция, которая, как мы думаем, эволюционировала, чтобы защитить нас от вреда - например, избегать грязного туалета, который может заразить нас болезнями. Но теперь мы применяем его и к социальным ситуациям и можем чувствовать физическое отталкивание от поведения других людей» , - сказал Роберт Хендерсон, доктор философии. студент и стипендиат Гейтса факультета психологии Кембриджского университета и первый автор отчета.
Он добавил: «Связь между озабоченностью по поводу COVID-19 и моральным осуждением связана с рисками для благополучия. Если вы больше осознаёте риски для здоровья, вы также больше осознаёте социальные риски - людей, поведение которых может причинить вам вред."