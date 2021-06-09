После жалоб ограничения на проезд грузовых машин по МКАД перенесены на июль
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09.06
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После жалоб ограничения на проезд грузовых машин по МКАД перенесены на июль

5:43:416/9/2021Фото: Flickr
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Недостроенная ЦКАД не сможет пропустить всех желающих на грузовиках из-за недостаточного числа развязок, съездов и инфраструктуры.

В Москве с июля начнет работать пропускная система для грузовиков

Новые правила передвижения по МКАД раньше июля не вступят в силу. С 15 июня должно было начаться новое движение по ЦКАД для грузовых машин тяжелее 3,5 т, которых больше не должно быть на МКАДе.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что кроме переноса сроков, введен переходный период для оформления регистрации в РНИС.

«С 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря» - говорится в сообщении.

Пропуск оформляется бесплатно на сайте мэрии Москвы.

РНИС — единая навигационная система Москвы, прослеживающая движение ТС, заявка на регистрацию подается бесплатно. По сообщению дептранса, перенос срока стал возможным после обращения в мэрию с жалобами крупных организаций. По словам предпринимателей, проезд по ЦКАД пока затруднен, так как работы по строительству Центральной кольцевой автодороги пока не закончены.

Также представители бизнеса говорят о том, что ограничения увеличат стоимость проезда, что в свою очередь повлияет на цены товаров, доставляемых таким образом.

С февраля 20221 года в Москве ограничили проезд грузовых машин весом более 12 т без пропусков в пределах МКАД. С апреля должны были ввести ограничения на транспорт массой более 3,5 т. По подсчетам департамента транспорта новые правила снизят число аварий на МКАД на 20%.

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