После жалоб ограничения на проезд грузовых машин по МКАД перенесены на июль

Новые правила передвижения по МКАД раньше июля не вступят в силу. С 15 июня должно было начаться новое движение по ЦКАД для грузовых машин тяжелее 3,5 т, которых больше не должно быть на МКАДе.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что кроме переноса сроков, введен переходный период для оформления регистрации в РНИС.
«С 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря» - говорится в сообщении.
Пропуск оформляется бесплатно на сайте мэрии Москвы.
РНИС — единая навигационная система Москвы, прослеживающая движение ТС, заявка на регистрацию подается бесплатно. По сообщению дептранса, перенос срока стал возможным после обращения в мэрию с жалобами крупных организаций. По словам предпринимателей, проезд по ЦКАД пока затруднен, так как работы по строительству Центральной кольцевой автодороги пока не закончены.
Также представители бизнеса говорят о том, что ограничения увеличат стоимость проезда, что в свою очередь повлияет на цены товаров, доставляемых таким образом.
С февраля 20221 года в Москве ограничили проезд грузовых машин весом более 12 т без пропусков в пределах МКАД. С апреля должны были ввести ограничения на транспорт массой более 3,5 т. По подсчетам департамента транспорта новые правила снизят число аварий на МКАД на 20%.