Работник ИК в Новосибирске взял 50 000 рублей от родственников за телефон заключенному. На него завели дело

Куйбышевским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего сотрудника отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева
По данным следствия, 7 июня подозреваемый получил от родственников осужденного денежные средства в сумме 50 000 рублей в виде взятки, за приобретение, пронос на территорию режимной зоны учреждения и последующую передачу осужденному запрещенного предмета – мобильного телефона.
Преступление было выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по НСО, ОЭБиПК МО МВД России «Куйбышевский» и сотрудниками УФСБ по НСО.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.