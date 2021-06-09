Работник ИК в Новосибирске взял 50 000 рублей от родственников за телефон заключенному. На него завели дело
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Работник ИК в Новосибирске взял 50 000 рублей от родственников за телефон заключенному. На него завели дело

5:04:086/9/2021Фото: pixabay
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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

взятка наручники
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Куйбышевским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего сотрудника отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева

По данным следствия, 7 июня подозреваемый получил от родственников осужденного денежные средства в сумме 50 000 рублей в виде взятки, за приобретение, пронос на территорию режимной зоны учреждения и последующую передачу осужденному запрещенного предмета – мобильного телефона.

Преступление было выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по НСО, ОЭБиПК МО МВД России «Куйбышевский» и сотрудниками УФСБ по НСО.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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