Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытия ученых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытия ученых

9:45:226/9/2021Фото: pixabay.com
0

Если у вас нет диабета, нарушения сна по-прежнему связаны с повышенным риском смерти, но у людей с диабетом он выше.

Есть проблемы со сном? Вы подвержены более высокому риску смерти, особенно если у вас диабет

Проблемы с засыпанием или сном могут вызывать у вас чувство усталости и разочарования. Согласно новому исследованию Northwestern Medicine и Университета Суррея в Соединенном Королевстве (Великобритания), это также может вычесть годы из вашей продолжительности жизни.

Исследование показало, что эффект был даже сильнее у людей с диабетом, у которых наблюдались нарушения сна. У участников исследования с диабетом, у которых наблюдались частые нарушения сна, вероятность смерти от любой причины (автомобильная авария , сердечный приступ и т. д.) В течение 8,9-летнего периода наблюдения была на 87% выше, чем у людей без диабета или нарушений сна. У них на 12% больше шансов умереть за этот период, чем у тех, кто болел диабетом, но не частыми нарушениями сна, пишет medicalxpress.com.

«Если у вас нет диабета, нарушения сна по-прежнему связаны с повышенным риском смерти, но у людей с диабетом он выше», - сказала автор соответствующего исследования Кристен Кнутсон, доцент кафедры неврологии ( медицины сна ) и профилактической медицины ( эпидемиология) в Медицинской школе им. Файнберга Северо-Западного университета.

Но, отвечая на один простой вопрос - «Есть ли у вас проблемы с засыпанием ночью или вы просыпаетесь среди ночи?» - люди могут начать решать проблемы нарушения сна в более раннем возрасте и, надеюсь, снизить этот повышенный риск смерти, Кнутсон сказал.

«Этот простой вопрос довольно легко задать врачу. Вы даже можете задать себе этот вопрос», - сказал Кнутсон. «Но это очень широкий вопрос, и есть много причин, по которым вы можете плохо спать. Поэтому важно обсудить его со своим врачом, чтобы он мог глубже погрузиться.

«Это просто шум, свет или что-то большее, например, бессонница или апноэ во сне? Это наиболее уязвимые пациенты, нуждающиеся в поддержке, терапии и исследовании своего заболевания».

Исследование будет опубликовано 8 июня в Journal of Sleep Research.

«Хотя мы уже знали, что существует тесная связь между плохим сном и плохим здоровьем, это наглядно иллюстрирует проблему», - сказал автор первого исследования Малькольм фон Шанц, профессор хронобиологии из Университета Суррея. «Вопрос, задаваемый при включении участников, не обязательно делает различие между бессонницей и другими нарушениями сна, такими как апноэ во сне. Тем не менее, с практической точки зрения это не имеет значения. Врачи должны относиться к проблемам со сном так же серьезно, как и к другим факторам риска и работать со своими пациентами над снижением и смягчением их общего риска».

Авторы проанализировали существующие данные почти полумиллиона участников среднего возраста в британском исследовании биобанков. Насколько известно ученым, это первое исследование, в котором изучается влияние комбинации бессонницы и диабета на риск смертности.

«Мы хотели узнать, есть ли у вас и диабет, и нарушения сна, вам хуже, чем просто диабет?» - сказал Кнутсон. «Все могло быть так, но оказалось, что и диабет, и нарушения сна были связаны с повышенной смертностью, даже по сравнению с людьми с диабетом без нарушений сна».

У участников был преимущественно диабет 2 типа , самая распространенная форма, хотя у некоторых был тип 1.

Дочь Урганта снялась в белье в метро и разъярила народ
Воры в законе грозятся убить Зеленского после одного его решения
Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку одной фразой
Продюсер Лободы расторгла контракт после скандала с Киркоровым
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после «Спутника V»
Названо новое серьезное последствие коронавируса
Оксана Баюл обратилась к Зеленскому с резким призывом
«Не встанем на колено»: Евро не начался, а скандалы уже гремят
диабетсонбессонница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошо спите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург
    9:43:08 6/9/2021
    Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург
    Что происходит с людьми, которые очень боятся заразиться коронавирусом, исследование ученых
    9:34:24 6/9/2021
    Что происходит с людьми, которые очень боятся заразиться коронавирусом, исследование ученых
    Застрявшая в Таиланде семья из Новосибирска судится с МИД РФ из-за выплаты
    9:30:39 6/9/2021
    Застрявшая в Таиланде семья из Новосибирска судится с МИД РФ из-за выплаты
    Родительская суббота перед Троицей 19 июня 2021 года: Традиции этого поминального дня
    9:20:20 6/9/2021
    Родительская суббота перед Троицей 19 июня 2021 года: Традиции этого поминального дня
    Глава ГИБДД выступили категорически против снижения максимальной скорости в городах
    9:04:27 6/9/2021
    Глава ГИБДД выступили категорически против снижения максимальной скорости в городах
    Фан-зону откроют для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу 12 июня 2021 в Новосибирске
    8:39:32 6/9/2021
    Фан-зону откроют для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу 12 июня 2021 в Новосибирске
    Троица-2021: главный запрет самого большого праздника РПЦ и все обязательные дела. Правила от церкви
    8:20:52 6/9/2021
    Троица-2021: главный запрет самого большого праздника РПЦ и все обязательные дела. Правила от церкви
    Массовые проверки масочного режима в кафе и ТРЦ снова начались в Москве
    8:20:46 6/9/2021
    Массовые проверки масочного режима в кафе и ТРЦ снова начались в Москве
    Полицейский признался в убийстве "подруги"-трансгендера в Искитимском районе. Смотрите видео
    8:03:07 6/9/2021
    Полицейский признался в убийстве "подруги"-трансгендера в Искитимском районе. Смотрите видео
    Молитва на 10 июня величайший церковный праздник Вознесение Господне-2021
    7:20:37 6/9/2021
    Молитва на 10 июня величайший церковный праздник Вознесение Господне-2021