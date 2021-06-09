Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытия ученых

Проблемы с засыпанием или сном могут вызывать у вас чувство усталости и разочарования. Согласно новому исследованию Northwestern Medicine и Университета Суррея в Соединенном Королевстве (Великобритания), это также может вычесть годы из вашей продолжительности жизни.
Исследование показало, что эффект был даже сильнее у людей с диабетом, у которых наблюдались нарушения сна. У участников исследования с диабетом, у которых наблюдались частые нарушения сна, вероятность смерти от любой причины (автомобильная авария , сердечный приступ и т. д.) В течение 8,9-летнего периода наблюдения была на 87% выше, чем у людей без диабета или нарушений сна. У них на 12% больше шансов умереть за этот период, чем у тех, кто болел диабетом, но не частыми нарушениями сна, пишет medicalxpress.com.
«Если у вас нет диабета, нарушения сна по-прежнему связаны с повышенным риском смерти, но у людей с диабетом он выше», - сказала автор соответствующего исследования Кристен Кнутсон, доцент кафедры неврологии ( медицины сна ) и профилактической медицины ( эпидемиология) в Медицинской школе им. Файнберга Северо-Западного университета.
Но, отвечая на один простой вопрос - «Есть ли у вас проблемы с засыпанием ночью или вы просыпаетесь среди ночи?» - люди могут начать решать проблемы нарушения сна в более раннем возрасте и, надеюсь, снизить этот повышенный риск смерти, Кнутсон сказал.
«Этот простой вопрос довольно легко задать врачу. Вы даже можете задать себе этот вопрос», - сказал Кнутсон. «Но это очень широкий вопрос, и есть много причин, по которым вы можете плохо спать. Поэтому важно обсудить его со своим врачом, чтобы он мог глубже погрузиться.
«Это просто шум, свет или что-то большее, например, бессонница или апноэ во сне? Это наиболее уязвимые пациенты, нуждающиеся в поддержке, терапии и исследовании своего заболевания».
Исследование будет опубликовано 8 июня в Journal of Sleep Research.
«Хотя мы уже знали, что существует тесная связь между плохим сном и плохим здоровьем, это наглядно иллюстрирует проблему», - сказал автор первого исследования Малькольм фон Шанц, профессор хронобиологии из Университета Суррея. «Вопрос, задаваемый при включении участников, не обязательно делает различие между бессонницей и другими нарушениями сна, такими как апноэ во сне. Тем не менее, с практической точки зрения это не имеет значения. Врачи должны относиться к проблемам со сном так же серьезно, как и к другим факторам риска и работать со своими пациентами над снижением и смягчением их общего риска».
Авторы проанализировали существующие данные почти полумиллиона участников среднего возраста в британском исследовании биобанков. Насколько известно ученым, это первое исследование, в котором изучается влияние комбинации бессонницы и диабета на риск смертности.
«Мы хотели узнать, есть ли у вас и диабет, и нарушения сна, вам хуже, чем просто диабет?» - сказал Кнутсон. «Все могло быть так, но оказалось, что и диабет, и нарушения сна были связаны с повышенной смертностью, даже по сравнению с людьми с диабетом без нарушений сна».
У участников был преимущественно диабет 2 типа , самая распространенная форма, хотя у некоторых был тип 1.