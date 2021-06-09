В Адлере 61-летний мужчина застрелил двух судебных приставов

Пугающее ЧП произошло сегодня, 9 июня, в Адлере. Там застрелили двух судебных приставов. Как стало известно, двое сотрудников УФССП России приехали на улицу Просвещения к мужчине, чтобы обсудить снос незаконно построенного дома. Но сам 61-летний хозяин говорить с ними не захотел и открыл огонь. В итоге, судебные приставы, которым было всего 35 и 36 лет погибли в результате огнестрельных ранений.
В настоящее время на место ЧП выехали все экстренные службы города. Хозяина дома пока не задержали. По предварительным данным, ружье, из которого он открыл огонь, не было зарегистрировано. Вся информация уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Красноярске пассажир такси начал стрелять в велосипедистов, которые ехали по дороге. Причины такого поведения пока неизвестны.