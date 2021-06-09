Задержанная в Минске россиянка София Сапега написала родителям. Она просит не винить Романа Протасевича
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Задержанная в Минске россиянка София Сапега написала родителям. Она просит не винить Романа Протасевича

5:28:096/9/2021Фото: Инстаграм
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Она рассказала, что научилась определять время по колоколам и страдает без зеркала.

Сапегу задержали в Минске за экстремизм

Мать россиянки Софии Сапеги Анна Дудич рассказал о том, что ее дочь прислала первое письмо из СИЗО. Отправила она его еще 3 июня. В нем она рассказала родным, что ей страшно из-за того, что она не сможет защитить диссертацию и выйдет из мест заключения никем и не нужной обществу.

Также заключенная рассказал, что научилась определять время без часов - по колоколам. Как она пояснила часов у нее нет, но колокола за территорией бью каждый час точное число часов на данный момент. Но вот печалит россиянку то, что она не может увидеть, в каком состоянии ее кожа – зеркала у нее нет.

Напомним, Софию задержали 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем. Их обвиняют в экстремизме. Сапега была администратором телеграм-канала который сливал в сеть данные белорусских силовиков.

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