Задержанная в Минске россиянка София Сапега написала родителям. Она просит не винить Романа Протасевича

Мать россиянки Софии Сапеги Анна Дудич рассказал о том, что ее дочь прислала первое письмо из СИЗО. Отправила она его еще 3 июня. В нем она рассказала родным, что ей страшно из-за того, что она не сможет защитить диссертацию и выйдет из мест заключения никем и не нужной обществу.
Также заключенная рассказал, что научилась определять время без часов - по колоколам. Как она пояснила часов у нее нет, но колокола за территорией бью каждый час точное число часов на данный момент. Но вот печалит россиянку то, что она не может увидеть, в каком состоянии ее кожа – зеркала у нее нет.
Напомним, Софию задержали 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем. Их обвиняют в экстремизме. Сапега была администратором телеграм-канала который сливал в сеть данные белорусских силовиков.