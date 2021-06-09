Отождествлять роль СССР и Германии в Великую Отечественную войну запретили законом в России
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Отождествлять роль СССР и Германии в Великую Отечественную войну запретили законом в России

6:45:046/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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В документе предлагается запретить отрицание решающей роли СССР в победе над Германией и освобождении европейских стран.

В Госдуме поставят заслон попыткам очернения действий солдат-освободителей

Еленой Ямпольской (комитет по культуре), сенатором Алексеем Пушковым и вице-спикером Александром Жуковым в Государственную думу внесен законопроект, запрещающий публичное отождествление действий Советского союза и нацистской Германии во время войны.

«Запрещается в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», - говорится в документе.

Закон был внесен после поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, прошедшего 27 октября 2020 года.

Авторы инициативы подчеркивают недопущение попыток сравнивания действий советских освободителей с целями и действиями солдат-оккупантов. По инициативе парламентариев будет поставлен заслон попыткам очернения действий освободительной армии, при этом оставляя пространство для дискуссий, исторических изысканий и обсуждения конкретных лиц, их действий и поступков, пишут на сайте Государственной думы РФ.

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