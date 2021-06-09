Троица-2021: главный запрет самого большого праздника РПЦ и все обязательные дела. Правила от церкви

Один из самых крупных праздников православной церкви, относящийся к двунадесятым, будет отмечаться 20 июня. Это Троицы или Пятидесятница. Чем крупнее православный праздник, тем большими народными традициями и запретами он обрастает. И этот праздник не является исключением.
Мы попробовали разобраться с запретами в этот великий день.
Что же нельзя и что можно делать на Троицу?
Данное торжество всегда выпадает на воскресение и в храмах по обыкновению проходят праздничные живописные литургии. Помещения храмов к этому летнему празднику украшаются очень красиво - всюду цветы, березовые веточки и скошенная трава. Даже часто полы устилаются травой. Представляете себе. какой аромат стоит в храмах, наполненных летней зеленью?
Священники служат службу тоже в красивых зеленых одеждах. В этот день впервые со времени Пасхи служится коленопреклонная молитва, в которой прихожане просят благословения Господа и его помощи и защиты.
Не существует в этот день никаких бытовых запретов, что нельзя чего-то делать. Есть одна главная традиция - побывать на богослужении в храме. помолиться и радоваться празднику. Все. Нет в Библии никаких запретов на то, что запрещено что-то делать.
Хоть праздник и выпадает на воскресенье, не каждый может выкроить время на посещение богослужения. Кто-то и работает в этот день. И нет никакого греха в том, что он не смог прийти на службу. И на рабочем месте можно выкроить время для мысленного обращения к Богу и помнить о празднике.
Можно ли работать в огороде?
Если вы побывали на богослужении и помолились Господу, вы можете весь оставшийся день проводить в своих заботах. Господь никого не призывает бездельничать. Но работа или занятие, которым вы занимаетесь, не должна быть настолько тяжелой, что отнимет все ваши мысли о празднике и не должна выматывать вас физически так, что вам и думать о празднике не придется. Именно поэтому рекомендуется отложить тяжелую работу на другой день. Обычно это не вызывает затруднений, поскольку к празднику готовятся заранее, стараясь закончить все дела и в свой выходной отдохнуть. Это просто уважение к Богу и празднику.
Если вам нужно посадить цветы и это радует вас - высадите их спокойно. Пол затоптали в жоме ребятишки? Ничего страшного, если вы возьмете тряпку и вымоете пол. Важнее находиться в праздник в чистом доме, чем сидеть в грязи и думать, что наведение необходимой чистоты - грех.
Подводя итог, скажем, что многие запреты повелись из язычества и соблюдать их православному нельзя. Нужно просто верно расставлять приоритеты и находить время на все то, что требуется в праздник. Можно и посетить храм, и помолиться, и поработать. Остальное - суеверия. И главный запрет - на веру в суеверия.