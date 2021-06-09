Создание новых особо охраняемых природных территорий затормозилось из-за оспаривания закона в судах Новосибирска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Создание новых особо охраняемых природных территорий затормозилось из-за оспаривания закона в судах Новосибирска

6:28:456/9/2021Фото: pixabay.com
0

Одним из пилотных проектов в данном направлении стал Заельцовский бор, для которого сейчас устанавливается статус лесного парка. Работа ведется под контролем областных властей.

Двухлетний ребенок покинул площадку и вышел из села в лес. Спустя двое суток, ребенок был найден
Новосибирская область утопает в лесах

Тему создания новых особо охраняемых природных территорий прокомментировал зампред регионального Правительства – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Зампред правительства Евгений Лещенко отметил, что создание особо охраняемых природных территорий в регионе происходит в соответствии с областным законом «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» с учетом поправок, принятых в феврале 2021 года. Одним из пилотных проектов в данном направлении стал Заельцовский бор в Новосибирске, для которого сейчас устанавливается статус лесного парка. Работа ведется под контролем областных властей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Новосибирской области допустимо создание новых особо охраняемых природных территорий. Однако в связи с тем, что принятый в действующей редакции закон в настоящее время проходит процедуру оспаривания в судебном порядке, рассмотрение инициатив по созданию новых ООПТ на данный момент приостановлено. Эти вопросы будут рассмотрены после вынесения необходимых судебных решений», – отметил заместитель Председателя Правительства региона.

Названа причина визита Шойгу в военкомат
Россиянин отдохнул в Абхазии и заявил о неуважительном отношении
То, что заползло в лодку, до смерти напугало рыбака
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Французы не смолчали после инцидента с пощечиной Макрону
Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку одной фразой
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Фраза, после которой вас примут даже в переполненную больницу
законминистрохраняемая зона
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто против парка?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Создание новых особо охраняемых природных территорий затормозилось из-за оспаривания закона в судах Новосибирска
    6:28:45 6/9/2021
    Создание новых особо охраняемых природных территорий затормозилось из-за оспаривания закона в судах Новосибирска
    Дизайнерские открытки с Вознесением Господним 10 июня и короткие поздравления для православных
    6:20:57 6/9/2021
    Дизайнерские открытки с Вознесением Господним 10 июня и короткие поздравления для православных
    В Азербайджане сравнили смерть Абдуллаева от выстрела в голову инспектора ДПС под Новосибирском с убийством Флойда в США
    6:15:10 6/9/2021
    В Азербайджане сравнили смерть Абдуллаева от выстрела в голову инспектора ДПС под Новосибирском с убийством Флойда в США
    После жалоб ограничения на проезд грузовых машин по МКАД перенесены на июль
    5:43:41 6/9/2021
    После жалоб ограничения на проезд грузовых машин по МКАД перенесены на июль
    Задержанная в Минске россиянка София Сапега написала родителям. Она просит не винить Романа Протасевича
    5:28:09 6/9/2021
    Задержанная в Минске россиянка София Сапега написала родителям. Она просит не винить Романа Протасевича
    10 июня двунадесятый церковный праздник Вознесение Господне-2021: как прожить великую дату по церковным традициям
    5:20:12 6/9/2021
    10 июня двунадесятый церковный праздник Вознесение Господне-2021: как прожить великую дату по церковным традициям
    В Адлере 61-летний мужчина застрелил двух судебных приставов
    5:09:11 6/9/2021
    В Адлере 61-летний мужчина застрелил двух судебных приставов
    БердскЗаморозки надвигаются на Бердск и Новосибирск: Рассказываем, когда ночью похолодает
    5:07:52 6/9/2021
    Заморозки надвигаются на Бердск и Новосибирск: Рассказываем, когда ночью похолодает
    Работник ИК в Новосибирске взял 50 000 рублей от родственников за телефон заключенному. На него завели дело
    5:04:08 6/9/2021
    Работник ИК в Новосибирске взял 50 000 рублей от родственников за телефон заключенному. На него завели дело
    В России нашли еще больше зараженных: 10 407 россиян инфицированы за сутки на 9 июня
    5:02:03 6/9/2021
    В России нашли еще больше зараженных: 10 407 россиян инфицированы за сутки на 9 июня