Родительская суббота перед Троицей 19 июня 2021 года: Традиции этого поминального дня
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Родительская суббота перед Троицей 19 июня 2021 года: Традиции этого поминального дня

9:20:206/9/2021Фото: Flickr
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Накануне субботы вечером нужно подойти в храм, чтобы подать записку об упокоении с именами ваших умерших родных и близких.

поминовение
В храмах ставят свечи за упокой

Очень большой родительский поминальный день наступит 20 июня текущего года. Православные отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу. В этот день молитвы за усопших, особенно в храмах, имеют очень большую силу.

Этот поминальный день всегда выделяется верующим для поминовения усопших. Статус этого дня даже выше, чем Радоница, поскольку в Радоницу заупокойные богослужения проводились не в полном объему из-за пасхальных празднований.

Сегодня Господь принимает молитвы совершенно за всех усопших - и за тех, ко в раю, и за тех, кто попал в ад. Поэтому ни в коем случает богослужение пропустить нельзя - ваши молитвы сегодня очень значимы для умерших.

Накануне субботы вечером нужно подойти в храм, чтобы подать записку об упокоении с именами ваших умерших родных и близких. Утром в поминальной молитве священник обязательно упомянет их имена.

В храме ставятся свечи за упокой Разрешается приносить поминальные продукты (не мясные) на канун. Их позже можно забрать домой для поминальной трапезы или оставить для бедных семей, которые находятся под опекой храма. Можно после богослужения раздать милостыню и угощения нищим у храма.

Затем отправляются на кладбища, чтобы посетить могилы своих родных. Там можно зажечь свечу, помолиться, принести цветы или венок, прибраться. Можно украсить могилку к Троице зеленью.

После дома собирается поминальная трапеза. На стол можно готовить любые блюда - поста нет. Обязательно ставится на стол кутья, блины и прочие блюда, среди которых модно поставить те, что особо любили ваши усопшие. Помяните их в семейном кругу добрым словом.

Что нельзя делать?

Строго запрещается следовать языческим суевериям, которые советуют оставлять угощения на могилах. Нельзя туда приносить еду и алкоголь, лить водку на могилу, прикуривать сигареты для умершего, сыпать зерно птицам. все это оскверняет могилу и добавляет греха не только вам, но и усугубляет положение душ ваших усопших. Им нужна только ваша молитва.

Других особых запретов в этот день нет.

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