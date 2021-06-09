Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
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09.06
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Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?

10:20:416/9/2021Фото: pixabay
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Капусту предпочитают выращивать рассадным методом. Для этого нужно внимательно изучить данные выбранного вами сорта.

капуста
В июне садят капусту на зимнее хранение

Капуста относится к морозостойким культурам и ее можно высаживать довольно рано. Но если вы хотите вырастить капусту для зимнего хранения, то сажать ее нужно летом. Оптимально - в июне.

Капусту предпочитают выращивать рассадным методом. Для этого нужно внимательно изучить данные выбранного вами сорта. До момента высадки в грунт, капустной рассаде должно быть около 40 дней. А собрать урожай нужно до первого снега.

Зная ваши климатические особенности и сроки вегетации вы можете сами определить, когда вам нужно высадить капусту.

Выбрать правильные дни в июне 2021 года вам поможет лунный календарь.

Благоприятные дни


  • 2 июня (23 -й лунный день)
  • 11 июня (2 -й лунный день)
  • 14 июня (5 -й лунный день)
  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 18 июня (9 -й лунный день)
  • 19 июня (10 -й лунный день)
  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 1 июня (22 -й лунный день)
  • 4 июня (25 -й лунный день)
  • 9 июня (30 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 5 июня (26 -й лунный день)
  • 6 июня (27 -й лунный день)
  • 7 июня (28 -й лунный день)
  • 13 июня (4 -й лунный день)
  • 21 июня (12 -й лунный день)
  • 22 июня (13 -й лунный день)

Плохие дни


  • 8 июня (29 -й лунный день)
  • 10 июня (1 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 3 июня (24 -й лунный день)
  • 12 июня (3 -й лунный день)
  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)

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