Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?

Есть культуры, выращиваемые огородниками, которые ради свежего урожая можно посадить не один раз. К ним относятся редис, шпинат, редьку, дайкон. салаты, лук на зелень и другие.
Редиску можно подсеивать в нежаркое лето каждый раз, как только на первом посеве появились первые листики. Но учтите. что при прямых солнечных лучах и жаре редис пойдет в стрелку и урожай будет невкусным - горьким.
Укроп можно высеивать каждые две недели. Главное не выбирать для него солнечный участок - на солнышке он становится жестким и не ароматным.
В июне можно посеять раннюю редьку, и повторить посев в июле - так вы соберете два урожая - в сентябре и в октябре.
Редьку дайкон можно посадить на второй урожай в августе - она успеет до холодов порадовать вас свежим урожаем.
Шпинат можно посеять в конце июля второй раз.
Салат листовой растет 50 дней, так что в середине лета можно сделать второй посев.
Во второй половине июня можно посеять второй урожай гороха. Позже - он не успеет вызреть.
В конце июня еще можно досадить картофель, если зима к вам не приходит рано.
Культуры, урожай которых вы собираете над землей, сеем на растущую луну, корнеплоды - на убывающую. В июне фазы луны будут такими:
С 1 по 19 - убывающая луна, с 11 по 23 - растущая луна, 10 - новолуние, 24 - полнолуние.