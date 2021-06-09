Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?
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Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?

11:20:506/9/2021Фото: pixabay
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В июне можно посеять раннюю редьку, и повторить посев в июле - так вы соберете два урожая - в сентябре и в октябре. 

редис
Некоторые культуры можно высаживать не по одному разу

Есть культуры, выращиваемые огородниками, которые ради свежего урожая можно посадить не один раз. К ним относятся редис, шпинат, редьку, дайкон. салаты, лук на зелень и другие.

Редиску можно подсеивать в нежаркое лето каждый раз, как только на первом посеве появились первые листики. Но учтите. что при прямых солнечных лучах и жаре редис пойдет в стрелку и урожай будет невкусным - горьким.

Укроп можно высеивать каждые две недели. Главное не выбирать для него солнечный участок - на солнышке он становится жестким и не ароматным.

В июне можно посеять раннюю редьку, и повторить посев в июле - так вы соберете два урожая - в сентябре и в октябре.

Редьку дайкон можно посадить на второй урожай в августе - она успеет до холодов порадовать вас свежим урожаем.

Шпинат можно посеять в конце июля второй раз.

Салат листовой растет 50 дней, так что в середине лета можно сделать второй посев.

Во второй половине июня можно посеять второй урожай гороха. Позже - он не успеет вызреть.

В конце июня еще можно досадить картофель, если зима к вам не приходит рано.

Культуры, урожай которых вы собираете над землей, сеем на растущую луну, корнеплоды - на убывающую. В июне фазы луны будут такими:

С 1 по 19 - убывающая луна, с 11 по 23 - растущая луна, 10 - новолуние, 24 - полнолуние.

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