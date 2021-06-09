Массовые проверки масочного режима в кафе и ТРЦ снова начались в Москве
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Массовые проверки масочного режима в кафе и ТРЦ снова начались в Москве

8:20:466/9/2021Фото: Ассоциация туроператоров
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Рост заразившихся коронавирусом в столице объясняют халатностью граждан. Ношение маски, по мнению врачей, предупредит заражение в общественном месте.

В Москве от граждан вновь начали требовать ношение масок в общественных местах

В общественных местах столицы возобновились проверки масочно-перчаточного режима.

По данным оперативного штаба, в Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В последние дни число случаев заражения превышают показатель в 4 тысячи человек за сутки.

По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, в столичных заведениях общепита, торгово-развлекательных центрах и общественном транспорте будет проводится контроль за соблюдением мер противодействия коронавирусной инфекции.

За несоблюдение требований Роспотребнадзора предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Рост заразившихся в Москве объясняется халатностью граждан. Ношение маски, по мнению врачей, предупредит заражение в общественном месте.

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