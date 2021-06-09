Полицейский признался в убийстве "подруги"-трансгендера в Искитимском районе. Смотрите видео
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Полицейский признался в убийстве "подруги"-трансгендера в Искитимском районе. Смотрите видео

8:03:076/9/2021Фото: Сриншот
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Тело 24-летнего жителя (ставшего женщиной) Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее обнаружили в 700 метрах от Бурмистрово.

Новосибирский экс-полицейский ответит в суде за убийство друга-трансгендера

СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела об убийстве полицейским своей подруги-трансгендера, сообщает 9 июня в региональном управлении ведомства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранним утром 5 октября 2020 года молодой полицейский, находясь у себя дома в селе Бурмистрово, во время конфликта руками задушил свою знакомую ( до недавнего времени она была мужчиной), после чего вывез  тело за  село и спрятал.

Тело 24-летнего жителя (ставшего женщиной)  Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово.

У пары были отношения, но в какой-то момент произошла ссора - полицейские приревновал "подругу". После убийства он  отрубил палец жертве, чтобы разблокировать телефон и отвести от себя подозрения.

"В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме", - рассказали в управлении СК, отметив, что прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Вскоре дело поступит в Искитимский районный суд. .

Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам - он служил в ГИБДД.

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