Полицейский признался в убийстве "подруги"-трансгендера в Искитимском районе. Смотрите видео

СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела об убийстве полицейским своей подруги-трансгендера, сообщает 9 июня в региональном управлении ведомства.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранним утром 5 октября 2020 года молодой полицейский, находясь у себя дома в селе Бурмистрово, во время конфликта руками задушил свою знакомую ( до недавнего времени она была мужчиной), после чего вывез тело за село и спрятал.
Тело 24-летнего жителя (ставшего женщиной) Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово.
У пары были отношения, но в какой-то момент произошла ссора - полицейские приревновал "подругу". После убийства он отрубил палец жертве, чтобы разблокировать телефон и отвести от себя подозрения.
"В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме", - рассказали в управлении СК, отметив, что прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Вскоре дело поступит в Искитимский районный суд. .
Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам - он служил в ГИБДД.