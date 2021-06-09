Фан-зону откроют для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу й2 июня 2021 в Новосибирске
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Фан-зону откроют для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу й2 июня 2021 в Новосибирске

8:39:326/9/2021
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В День России сыграют сборные РФ и Бельгия. Площадка будет находиться в региональном центре волейбола «Локомотив — Арена». После просмотров зрителей развезут в отдаленные районы.

Матчи ЧЕ можно будет смотреть в прямом эфире в организованном для этого месте

12 июня 2021 года в рамках проведения чемпионата Европы по футболу состоится первая игра российской сборной против бельгийской команды. Следующие за этой игрой матчи будут транслироваться на большом экране в прямом эфире для всех желающих. В региональном центре волейбола «Локомотив — Арена» предусмотрят все удобства для веселого времяпрепровождения и наслаждения игрой сборных Европы.

Первая трансляция запланирована на 16 июня в 20:00, когда сборная России будет играть со сборной Финляндии. Игра с командой Дании состоится 22 июня в 02:00 и также будет транслироваться на площадке, специально для этого подготовленной.

Бесплатные билеты можно будет получить на входе, на них укажут места, чтобы отдых был организованным и комфортным. Вход на фан-зону будет открываться за час до начала матча, с соблюдением всех требований безопасности.

После матчей, которые пройдут в ночное время будет организован трансфер по  следующим направлениям: ул. Первомайская, Академгородок, ОбьГЭС, Плющихинский ж/м, Северо-Чемской ж/м, Юго-Западный ж/м, микрорайоны Снегири, Родники, Чистая Слобода и ул. Петухова., пишут на сайте правительства Новосибирской области.

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