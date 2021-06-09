Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург

Увеличение случаев заражения среди россиян стало возможным из-за того, что наступило теплое время года, когда граждане много общаются и передвигаются.
"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — цитирует РИА Новости Александра Гинцбурга, главу Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
По словам специалиста, необходимо вакцинироваться всем и как можно скорее. Он считает, что тот, кто сделает прививку от коронавируса и заболеет, то перенесет заражение в легкой форме. Для того, чтобы защитить себя и своих близких, особенно старшего возраста, гражданам нужно поставить прививку.
Впервые с 7 марта в стране зафиксирован рост числа заболевших до показателя в 10 тысяч случаев за сутки. Москва также показала максимальный рост случаев заражения после 16 января.