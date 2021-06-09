Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург
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Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург

9:43:086/9/2021Фото: РИА Новости / Владимир Песня
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По словам специалиста, необходимо вакцинироваться всем и как можно скорее.

Рост заболеваемости, зафиксированный в последнее время стал возможным из-за отказа людей вакцинироваться - Гинцбург
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Увеличение случаев заражения среди россиян стало возможным из-за того, что наступило теплое время года, когда граждане много общаются и передвигаются.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — цитирует РИА Новости Александра Гинцбурга, главу Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По словам специалиста, необходимо вакцинироваться всем и как можно скорее. Он считает, что тот, кто сделает прививку от коронавируса и заболеет, то перенесет заражение в легкой форме. Для того, чтобы защитить себя и своих близких, особенно старшего возраста, гражданам нужно поставить прививку.

Впервые с 7 марта в стране зафиксирован рост числа заболевших до показателя в 10 тысяч случаев за сутки. Москва также показала максимальный рост случаев заражения после 16 января.

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