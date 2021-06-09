Глава ГИБДД выступили категорически против снижения максимальной скорости в городах

Идея снизить максимальную скорость движения транспорта в городах до 30 км в час и уменьшить нештрафуемый порог наказания за превышение скорости до 10 км в час категорически отвергли в МВД РФ.
"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км в час в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км в час", - цитирует главу ГИБДД Михаила Черникова РИА Новости.
Он считает, что предлагающие снизить скорость в городах думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов.
Авторам идеи Черников предложил самим «сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км в час для понимания абсурдности этих ограничений». Кроме того, руководитель ГИБДД отметил, что МВД часто втягивают в «необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов».
Предложившие такую инициативу приводили данные ВОЗ, по которым вероятность гибели пешехода при наезде на скорости в 30 км в час составляет всего 10-13%. А при существующем в России лимите в 60 км в час риск смерти возрастает до 95%.
Впрочем, в МВД не исключают, что снизить скорость действительно можно на определенных улицах, где местные власти посчитают нужным.