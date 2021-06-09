Застрявшая в Таиланде семья из Новосибирска судится с МИД РФ из-за выплаты
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Застрявшая в Таиланде семья из Новосибирска судится с МИД РФ из-за выплаты

9:30:396/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новосибирцы с двумя маленькими детьми ложны были прилететь в Россию 12 апреля 2020 года. Но до сих пор находятся в Азии.

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Семья из Новосибирска во время закрытия границ из-за пандемии COVID-19 оказалась запертой в Таиланде без средств к существованию. Новосибирцы пытаются взыскать с МИД РФ положенную им и невыплаченную материальную помощь

Марина Мякотных требует выплатить положенные ее семье денежные средства в соответствии с Положением «Об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

В иске она просит также признать незаконным бездействие МИД РФ, выразившееся в непринятии мер по оказанию помощи ее семье за время пребывания в Таиланде. Там семья с двумя дочками 2019 и 2017 года рождения находится с 12 апреля 2020 года и до сих пор. И осталась без средств к существованию.

Они планировали вернуться 12 апреля, но рейс авиакомпании S7 отменили из-за приостановки авиасообщения РФ и Таиланда из-за коронавируса.

В июне 2020 года МИД отказал в выплате без объяснения причин, поэтому Марина решила обратиться в суд.

Как сообщает "РБК-Новосибирск", на вывозные рейсы новосибирцы не успели, хотя самолеты улетали полупустыми. Семья жила в 800 км от Бангкока, а внутренние рейсы тайские власти отменяли из-за коронавируса.

В Telegram-чатах возмущенные россияне писали, что в некоторых случаях они приезжали к вывозному рейсу вовремя, но его отменяли без предупреждения. После этого люди вынуждены были жить в аэропортах.

Основной причиной невозможности улететь домой является отсутствие денег на дорогу до Бангкока и авиабилеты. «Живем, где придется, и едим, что Бог послал», — заявил супруг Марины, отметив, что в России у них копится долг по ипотечным выплатам, коммунальным услугам, налогам.

Отмечается, что семья из Новосибирска не одна находится в подобной ситуации. И аналогичных исков тоже немало.

Россияне 12 июня стали получать рассылку о прекращении социальных выплат. «В итоге туристы разделились на тех, кто помощь получил в полном размере, и тех, кто получил всего за несколько дней пребывания за границей или не получил вовсе», — написали авторы Telegram-канала «Матпомощь ППРФ433».

С 4 июля МИД РФ через сайт госуслуг начал требовать с получателей помощи вернуть излишки. При этом никто из тех, с кого Министерство иностранных дел пытается взыскать деньги назад, не получал ни расчет суммы выплат, ни методику расчета и порядок начисления, ни порядок оспаривания сумм. Часть получателей писем от МИД РФ не получала материальную помощь совсем. Согласно итогам опроса, 36% респондентов не выплатили ничего.

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