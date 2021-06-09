За повторную пьяную езду посадят на три года: Госдума приняла закон
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За повторную пьяную езду посадят на три года: Госдума приняла закон

10:06:516/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам спикера ГД Вячеслава Володина, ужесточение наказания поможет уменьшить число пьяных аварий и жертв.

Водителя, второй раз привлеченного к суду за пьяную езду могут посадить на три года

Сейчас в России водителя, ранее осужденного за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, задержанного за данное правонарушение второй раз, могут осудить заключением свободы сроком на два года.

После принятия нового закона Государственной думой России срок за повторное нарушение увеличен до трех лет. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, новое наказание поможет уменьшить число пьяных аварий и жертв, пострадавших в них, пишут на сайте Госдумы.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сообщил Володин.

«Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя», — сказал председатель Госдумы.

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