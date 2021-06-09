Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года

Каждый пятый житель России не исключает возможности переезда в другую страну на постоянное место жительства.
По данным опроса «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом) о желании переехать заявили 22 % опрошенных граждан. Такие же показатели последний раз были зафиксированы в 2011-2013 годах.
Почти половина опрошенных (48%) в возрасте 18-24 лет сказали что могли бы уехать жить за границу, в этой возрастной категории желание уехать несколько снизилось — в 2019 году их было 53%.
В возрастных группах 25-39лет и 40-54 года зафиксирован рост желающих сменить страну проживания до показателей 33% и 21% соответственно.
Менее всех готовы к смене страны представители россиян 55 лет и старше — лишь 7% респондентов данной категории не исключили такой возможности.
Среди тех, кто не задумывался об эмиграции замечен спад — до 69%, а 20% заявили что думают о переезде, причем 10% заявили, что предпринимают для этого действия.
77% опрошенных никогда бы не хотели уезжать из России.