Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
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Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года

10:22:006/9/2021Фото: pixnio.com
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22% россиян готовы эмигрировать. Менее других этого хотят россияне 55 лет и старше — лишь 7% респондентов данной категории не исключили возможности смены страны.

Каждый десятый россиянин готовится к переезду за границу

Каждый пятый житель России не исключает возможности переезда в другую страну на постоянное место жительства.

По данным опроса «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом) о желании переехать заявили 22 % опрошенных граждан. Такие же показатели последний раз были зафиксированы в 2011-2013 годах.

Почти половина опрошенных (48%) в возрасте 18-24 лет сказали что могли бы уехать жить за границу, в этой возрастной категории желание уехать несколько снизилось — в 2019 году их было 53%.

В возрастных группах 25-39лет и 40-54 года зафиксирован рост желающих сменить страну проживания до показателей 33% и 21% соответственно.

Менее всех готовы к смене страны представители россиян 55 лет и старше — лишь 7% респондентов данной категории не исключили такой возможности.

Среди тех, кто не задумывался об эмиграции замечен спад — до 69%, а 20% заявили что думают о переезде, причем 10% заявили, что предпринимают для этого действия.

77% опрошенных никогда бы не хотели уезжать из России.

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