Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице

11:06:156/9/2021Фото: pixabay.com
0

Две медсестры, спасавшие больных, серьезно пострадали. Губернатор обещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

больница
Медсестры спасали пациентов во врем пожара

В больницу Рязани, где в ночь на 9 июня произошел трагический пожар, Минпромторг не поставлял отечественные ИВЛ. Аппараты сделали в Китае.

"Обращаем внимание, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре в реанимации больницы им. Семашко в Рязани.

В ночь на среду в отделении анестезиологии и реанимации больницы начался пожар, семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализированы.

Предположительно, пожар начался от короткого замыкания проводки и возгорания китайского аппарата искусственной вентиляции легких, который был исправен, но не адаптирован к перепадам напряжения в сети.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил в эфире "России 24", что в пожар в областной клинической больнице  начался с возгорания аппарата ИВЛ.

"В 3:29 произошло возгорание в одной из палат реанимационного отделения. В палате находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Произошло возгорание ИВЛ, медсестра, естественно, пыталась сначала потушить - не получилось", - рассказал Любимов.

Медики сразу начали вывозить 10 пациентов отделения реанимации, эвакуировали 26 человек из лор-отделения с другого этажа.

"Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами 1-й и 2-й степеней, вторая с ожогами более легкой степени - 2-й. Та медсестра, которая с тяжелыми ожогами, сейчас эвакуируется в Москву в специальный центр ожоговый имени Вишневского по согласованию с Минздравом РФ", - сообщил глава региона.

И пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн  рублей. Помощь будет оказана и пострадавшим медсестрам.

У доллара очень скоро появится конкурент, и это не евро
Новый поворот дела: что нашли в теле пилота разбившегося MH17
В суде по MH17 не поверили словам очевидцев о пуске ракеты
Вот что нашли при вскрытии тела пилота разбившегося MH17
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Три возраста, когда происходит резкое старение человека
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
ожогпогибливозгораниеаппаратпожармедицинское оборудование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого признают виновным?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
    11:06:15 6/9/2021
    Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
    Как избавиться от горя: пять простых способов
    10:40:18 6/9/2021
    Как избавиться от горя: пять простых способов
    Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
    10:37:30 6/9/2021
    Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
    Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
    10:22:00 6/9/2021
    Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
    Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
    10:20:41 6/9/2021
    Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
    Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем
    10:15:16 6/9/2021
    Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем
    За повторную пьяную езду посадят на три года: Госдума приняла закон
    10:06:51 6/9/2021
    За повторную пьяную езду посадят на три года: Госдума приняла закон
    Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытия ученых
    9:45:22 6/9/2021
    Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытия ученых
    Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург
    9:43:08 6/9/2021
    Почему в России снова растет число заразившихся коронавирусом, ответил Гинцбург
    Что происходит с людьми, которые очень боятся заразиться коронавирусом, исследование ученых
    9:34:24 6/9/2021
    Что происходит с людьми, которые очень боятся заразиться коронавирусом, исследование ученых