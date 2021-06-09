Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице

В больницу Рязани, где в ночь на 9 июня произошел трагический пожар, Минпромторг не поставлял отечественные ИВЛ. Аппараты сделали в Китае.
"Обращаем внимание, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре в реанимации больницы им. Семашко в Рязани.
В ночь на среду в отделении анестезиологии и реанимации больницы начался пожар, семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализированы.
Предположительно, пожар начался от короткого замыкания проводки и возгорания китайского аппарата искусственной вентиляции легких, который был исправен, но не адаптирован к перепадам напряжения в сети.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил в эфире "России 24", что в пожар в областной клинической больнице начался с возгорания аппарата ИВЛ.
"В 3:29 произошло возгорание в одной из палат реанимационного отделения. В палате находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Произошло возгорание ИВЛ, медсестра, естественно, пыталась сначала потушить - не получилось", - рассказал Любимов.
Медики сразу начали вывозить 10 пациентов отделения реанимации, эвакуировали 26 человек из лор-отделения с другого этажа.
"Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами 1-й и 2-й степеней, вторая с ожогами более легкой степени - 2-й. Та медсестра, которая с тяжелыми ожогами, сейчас эвакуируется в Москву в специальный центр ожоговый имени Вишневского по согласованию с Минздравом РФ", - сообщил глава региона.
И пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Помощь будет оказана и пострадавшим медсестрам.