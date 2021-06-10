С Днём ремесленничества 10 июня: Дизайнерские открытки для поздравления мастериц и мастеров

Желаю жить, любить, мечтать,
Творить прекрасное всегда,
От счастья солнечно сиять,
Жизнь крася в яркие цвета!
Пускай все сбудутся мечты,
Улыбка пусть сияет ясно!
Дари всем море красоты,
Ведь это, правда, так прекрасно!
Всемирный день ремесленничестваПо плечу любое дело,
Можешь шить, вязать плести,
Пожелаю, чтоб сумела
Счастье в этом обрести!
Красоту создать ты можешь
И божественна сама,
На принцессу ты похожа,
Все мужчины без ума!
Вдохновения желаю,
Новых творческих идей,
Пусть работы восхищают
Всех, их видевших, людей!
Всемирный день ремесленничестваТы творишь каждый день, ежечасно,
Даже в праздник, в свой день рождения!
Так как творчество — это прекрасно,
Пожелать я хочу вдохновения!
Пусть тебе все легко удается,
Будь всегда позитива полна
И сияй, словно яркое солнце,
Расцветай каждый миг, как весна!
Всемирный день ремесленничества
В золотых твоих руках
Шедевры появляются,
Мастеришь всё на глазах,
Люди восхищаются!
Яркими, как мулине,
Дни твои пусть станутся,
Даже солнышко в окне
Труд ценить подтянется!
И любовь накроет пусть
Мощною лавиною,
Чтобы ты, отбросив грусть,
Стала вмиг счастливою!
Всемирный день ремесленничестваИсточник: pozdravok