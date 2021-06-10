С Днём мороженого 10 июня: освежающие и вкусные поздравления в стихах

Все обожают замечательный и нежный пломбир,
Потому что это детства неизменный вкус,
И удивляется весь окружающий мир,
Чем же нас вводит этот шедевр в искус.
Он белоснежен словно самый первый снег,
Покоится в стаканчике из вафельки простой,
И даже время замедляет свой бесконечный бег,
Когда пломбиром наслаждаюсь я с тобой!
***
Люблю я этот неповторимый легкий холодок,
Который просится в жару к нам в роток,
Имею вкус и ванильный, и шоколадный,
И клубничный, и фисташковый, и мармеладный,
Хвала богам за большущий ассортимент,
И за каждый сладкий детства нашего момент,
За то, что ни на что больше не похожее,
Наше любимое и всеми желанное мороженное!
***
Любит каждый мороженное на белом свете,
Его обожают и взрослые, не только дети,
Наверное, только его бы порой и ели,
Про него бы песни слагали и весело пели.
Смешались в нем молоко и сладкая помадка,
И джем нам балует собой так сладко,
В пломбир добавим ложку бабусиного варенья,
Мороженное, не просто продукт – объедение!
***
Солнце парит нас знойными своими лучами,
Все будто тает от этой жары за окном,
И тогда мы лишь об одном все мечтаем,
Как бы отведать поскорее всем нам ЕГО!
Мимо лотка пройти совсем невозможно,
Нужно взять пломбир, фисташковое, эскимо,
Сегодня праздник для всех желанный,
День любимого нашего мороженного!
***
Праздник для нас немного, скажем, непривычный,
Но вкусный, чуть прохладный, просто чудесный он,
Сегодня мы себе позволить сразу можем,
И пломбир, и фруктовое, и рожок и эскимо!
Давай же вместе этим вкусом мы насладимся,
Ведь этой вкуснотой никогда нельзя наесться,
Предлагаю всей душою и сердцем погрузиться,
В этот праздник, который родом из детства!
***
Нет ничего в летний зной приятнее,
Чем вкусить прохладный фруктовый лед,
Или пломбир, ведь вкус его невероятный,
Сразу наш разум отправляет в полет.
Тебя я с днем мороженного сладко поздравляю,
И хочу лишь одного всегда тебе желать,
Есть много мороженного, всегда, не стесняясь,
Но в сердце холод никогда не запускать!
Источник: pozdravik.ru