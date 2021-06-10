С Днём России-2021: открытки самые яркие и праздничные стихи на 12 июня

Как шумит березовая роща,
Изумрудной зеленью струясь!
О любви сказать гораздо проще
Под хмельные трели соловья.
Утонув в постели из ромашек,
В небо над тобой не нагляжусь...
Нет тебя просторнее и краше!
Русь, люблю тебя! Тобой горжусь!
Пусть под мирным солнцем чешет ветер
Кудри белоствольных королев,
Каждый день для граждан будет светел,
В душах льется радостный напев,
И смеются дети, подрастая
На твоих просторах голубых.
Так живи, Россия, процветая!
И счастливей будь же стран иных!
Триколоры треплет ветер,
Отражаясь в небесах,
Все цвета родного флага,
Пусть ликует вся страна.
Мы свободу заслужили,
Жизнь, достоинство и честь,
Наша воля из железа,
И богатств у нас — не счесть.
С днем России поздравляю,
Весь великий наш народ,
И желаю не сдаваться,
И по жизни — лишь вперед!
Страна возможностей, великая страна,
Россия день созданья отмечает,
И граждане гордятся, что она
Их Родину собою представляет.
Прогресса во всех сферах день за днём
России с восхищением желаем,
Пусть скептицизм в умах горит огнём,
И все свою Отчизну уважают!
Сегодня праздник у страны,
Ее зовут Россия.
Любить красавицу должны
Все жители простые.
Пусть будет светлою Судьба
Для каждого домишки,
Чтоб стала первою страна,
Гордились, чтоб детишки.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru