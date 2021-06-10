С Днём России-2021: открытки самые яркие и праздничные стихи на 12 июня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём России-2021: открытки самые яркие и праздничные стихи на 12 июня

1:30:356/10/2021Фото: bonnycards.ru
0

День России официально является выходным днем. С праздником 12 июня!

День России

Как шумит березовая роща,
Изумрудной зеленью струясь!
О любви сказать гораздо проще
Под хмельные трели соловья.

Утонув в постели из ромашек,
В небо над тобой не нагляжусь...
Нет тебя просторнее и краше!
Русь, люблю тебя! Тобой горжусь!

Пусть под мирным солнцем чешет ветер
Кудри белоствольных королев,
Каждый день для граждан будет светел,
В душах льется радостный напев,

И смеются дети, подрастая
На твоих просторах голубых.
Так живи, Россия, процветая!
И счастливей будь же стран иных!

День России

Триколоры треплет ветер,
Отражаясь в небесах,
Все цвета родного флага,
Пусть ликует вся страна.

Мы свободу заслужили,
Жизнь, достоинство и честь,
Наша воля из железа,
И богатств у нас — не счесть.

С днем России поздравляю,
Весь великий наш народ,
И желаю не сдаваться,
И по жизни — лишь вперед!

День России

Страна возможностей, великая страна,
Россия день созданья отмечает,
И граждане гордятся, что она
Их Родину собою представляет.

Прогресса во всех сферах день за днём
России с восхищением желаем,
Пусть скептицизм в умах горит огнём,
И все свою Отчизну уважают!

День России

Сегодня праздник у страны,
Ее зовут Россия.
Любить красавицу должны
Все жители простые.

Пусть будет светлою Судьба
Для каждого домишки,
Чтоб стала первою страна,
Гордились, чтоб детишки.

День России

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Три возраста, когда происходит резкое старение человека
праздникдень россиипоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как отметите праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днём России-2021: открытки самые яркие и праздничные стихи на 12 июня
    1:30:35 6/10/2021
    С Днём России-2021: открытки самые яркие и праздничные стихи на 12 июня
    Почему нельзя целовать детей в губы?
    1:00:11 6/10/2021
    Почему нельзя целовать детей в губы?
    Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза
    12:45:43 6/10/2021
    Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза
    Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?
    11:20:50 6/9/2021
    Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?
    Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
    11:06:15 6/9/2021
    Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
    Как избавиться от горя: пять простых способов
    10:40:18 6/9/2021
    Как избавиться от горя: пять простых способов
    Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
    10:37:30 6/9/2021
    Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
    Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
    10:22:00 6/9/2021
    Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
    Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
    10:20:41 6/9/2021
    Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
    Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем
    10:15:16 6/9/2021
    Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем