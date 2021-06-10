День торговли-2021: точная дата, история и традиции праздника

День торговли отмечают каждый год, праздник приходиться на четвертую субботу в июле. О точной дате праздника в этом году, истории, традициях и поздравлениях - в нашема материале.
Подобный праздник был учрежден Владимиром Путиным весной 2013 года. С тех пор по всей стране принято чествовать всех, кто причастен к сфере торговли, которая очень важна для экономики любой страны. Так, по некоторым подсчетам, в этой отрасли задействовано около 18% работоспособных россиян. При этом число компаний, которые так или иначе занимаются торговлей составляет более 240 тысяч. Кроме этого, оборот денежных средств в этой сфере превышает 30 триллионов рублей ежегодно. Благодаря огромной значимости этой отрасли всех причастных принято поздравлять на самых высоких уровнях.
Впервые подобный праздник появился на территории СССР в 60-е года прошлого века. Потом его объединили с праздником в честь работников ЖКХ, однако Владимир Путин посчитал, что работники торговли заслуживает отдельного дня. Так и появился современный праздник. В этом году он состоится 24 июля. Кроме этого, он проводится в странах ближнего зарубежья.
В День работника торговли принято поздравлять всех, кто трудится в этой отрасли. Это делают, в том числе, первые лица страны. Зачастую наиболее отличившихся кадров поздравляют памятными грамотами и различными подарками. Раньше этой категории работников присуждали почетное звание “заслуженного работника”. В этот день проводятся концертные мероприятия, некоторые устраивают небольшие корпоративы или отмечают праздник в ресторане или в баре.
Нередко покупатели дарят продавцам сувениры или конфеты, тем самым выражая им благодарность за труд, который нередко бывает тяжелым. Кроме этого, родных людей или друзей, которые задействованы в такой важной отрасли, можно поздравить не только на словах, но и подарить подарки. Например, цветы для девушек и женщин, сертификат на спа-процедуры, что-нибудь полезное. Мужчинам придется по душе дорогой алкоголь, портмоне и так далее. Главное, чтобы поздравление и подарок были сделаны от чистого сердца.
Торговля - это одна из старейших отраслей, исторические данные указывают, что она появилась еще в каменном веке. В Древней Греции и Риме ей покровительствовали отдельные боги, например, Гермес или Меркурий.