Продолжительная магнитная буря после 10 июня 2021: Кто попадает в зону риска бушующей магнитосферы Земли
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Продолжительная магнитная буря после 10 июня 2021: Кто попадает в зону риска бушующей магнитосферы Земли

5:45:556/10/2021,Мартынова МаргаритаФото: Pixabay.com
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10 июня можно переделать все сложные дела, требующие умственного напряжения, провести все ответственные встречи. В плане физической активности лучше не переусердствовать, завтра ожидается непростой день, правильнее будет отдохнуть и набраться сил.

Магнитная буря ожидается 11 июня , она продлится сутки
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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10 июня 2021 года сутки перед геомагнитной бурей, которая ожидается в магнитном поле Земли 11 июня. Для метеопатов сегодняшний день благоприятный во всех отношениях. Во-первых, возмущение магнитного поля планеты минимальное, во-вторых, никаких всплесков и хаоса в магнитосфере не предвидится, ситуация стабильная. В течение всех суток сила колебаний магнитного поля Земли остается постоянной и равняется 2 баллам.

На следующий день магнитная буря «встряхнет» магнитосферу Земли, ожидается сложный день, возможны осложнения у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, значительно повышается риск инфарктов и инсультов. Опасность магнитная буря принесет и людям с заболеваниями сердца и астмой. Затруднения в дыхании, одышка, учащенное сердцебиение — такие симптомы могут проявиться в период магнитной бури у метеопатов. 10 июня можно переделать все сложные дела, требующие умственного напряжения, провести все ответственные встречи. Это благоприятный день для начала новых дел, для переговоров. Без волнений можно отправляться в дорогу, поездки за рулем, полеты на самолете пройдут без осложнений. В плане физической активности лучше не переусердствовать, завтра ожидается непростой день, правильнее будет отдохнуть и набраться сил.

Кто особенно подвержен негативному влиянию магнитных бурь?
Это люди до 20 и после 60 лет, но возрастные ограничения условны. Дети и подростки попадают в группу риска, потому что имеют неокрепшую психику и растущий развивающийся организм — у них формируется нервная система и органы, влияние магнитного поля для них особенно чувствительны. В зоне риска люди, перенесшие тяжелые болезни — инфаркты и инсульты, сложные операции, страдающие хроническими болезнями сердца и сосудов, нервной системы и психики. Под сильным влиянием магнитных бурь находятся и беременные женщины.

Как проявляется воздействие магнитной бури на организм человека?
- наблюдаются скачки давления;
- возникают сердечные боли, аритмия;
- возможны головокружения и обмороки;
- часто наблюдаются боли в суставах и позвоночнике;
- происходят нервные срывы, приступы злости, агрессии, человек теряет контроль, эмоции «отключают» разум, но возможны и противоположные реакции — апатия, полное безразличие к происходящему и к себе, мысли о суициде.

Что помогает человеку пережить магнитную бурю с минимальными потерями в здоровье?
- правильный режим дня и полноценный сон;
- здоровое питание;
- отсутствие зависимости от табака и алкоголя, кофе и энергетиков;
- закаливающие процедуры, воздушные и водные;
- прогулки на свежем воздухе, ходьба пешком; следует избегать ссор, скандалов и конфликтов, оптимистично относиться к жизни.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Татьяна Олеговна, 45 лет:
- Очень сильно растет давление, болит голова. Сложно переношу магнитную бурю, особенно если жарко. Болят ноги, суставы крутит.
Тамара Евгеньевна, 51 год:
- Меняется настроение непредсказуемо, то смеюсь, то плачу. Часто болит голова и падает зрение. Нервничаю больше, хуже сплю, постоянно мысли плохие в голове.
Елена Павловна, 56 лет:
- Мучаюсь с давлением, растет до 180, кружится голова, боюсь упасть в обморок. Устаю очень сильно, чувствую себя в дни магнитных бурь слабой и обессиленной, пропадает аппетит и сон.

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