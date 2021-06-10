Бизнесмен из Санкт-Петербурга рассказал, сколько будет стоить один билет на проезд в надземном метро Бердска - интервью Рината Бичурина

Ринат Бичурин - автор претензиозного проекта «Новое метро России», который обещает метрополитен едва ли не всем городам России с численностью более 100 тысяч человек. Заявления в администрацию городов бизнесмен уже подал, а том числе 4 июня было подано заявление в администрацию Бердска, которое, согласно закону, должен рассмотреть начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось взять уникальное интервью с Ринатом, чтобы узнать все подробности необычного проекта, кажущегося нереальным.
- Как вам пришла идея строительства нового метро? Сколько лет вы эту идею вынашиваете?
- Идея с 2013 года. Идея частного метро. Но чтобы оно окупилось надо было переключиться на надземное метро (во много раз менее затратное по строительству по сравнению с подземным) и включить в бизнес-модель дополнительные доходы от аренды коммерческих помещений.
Если в составе станций не будет коммерческих помещений, то все равно кто-то возле станций построит торговые павильоны и будет использовать в своих интересах доход от пассажиропотока, а метро ничего не получит. До 2015 года пытался продвинуть в Петербурге, с 2015 года переключился на Россию.
Пока в Петербурге не дают строить частное метро, но рядом в Ленинградской области это возможно. Уже есть эскизный проект по Ленобласти.
С 2019 года концепция изменилась на платный проезд и на подвижной состав на шинном ходу. Бесплатный проезд не одобряют администрации городов, а жители городов хотят, чтобы транспорт был малошумным, а эстакады не искажали архитектурный облик городов. Также с 2019 года бизнес-план нового метро адаптирован для городов с населением от 100 тысяч до 300 тысяч человек.
- Почему ваша идея появилась именно в Петербурге, где уже есть метро?
- Именно в Петербурге, потому что строительство государственного подземного метрополитена отстает от потребностей города. В некоторых районах нет метро - северо-восток и юго-запад. Нет метро в пригородах, нет метро в ближних областных пригородах. Существующие линии перегружены по пассажиропотоку. Средний пассажиропоток в метро - 20 тысяч поездок в сутки в расчете на 1 км. Это много. Нужно уменьшить хотя бы в 2 раза.
- У вас есть своя команда? Сколько в ней человек?
- Есть несколько человек. Специалисты по архитектуре, по проектам, по финансам и т.д. Как только начнется первая стройка, то естественно будет привлечено больше сотрудников на постоянной основе.
- Кто будет руководить строительством нового метро, если его строительство разрешат — вы сами или подрядчики?
- Будет генеральный подрядчик (аффилированный с «Новым метро»), который мы будем контролировать. На сторону будут переданы только небольшие субподряды. Но поставщики стройматериалов будут местные и рабочая сила тоже.
- Какие, по вашему мнению, перспективы даст метро развитию небольших городов, например, для Бердска или Искитима?
- Развитие районов нового строительства, реновацию кварталов старого строительства, реновацию бывших промзон, свяжет близлежащие города в агломерацию, что даст синергический эффект. Любые инвестиции в город привлекают еще новых инвесторов. Стройка дает мультипликативный эффект роста для экономики города.
- Какие источники финансирования у вашего метро? Ведь вы хотите строить его исключительно на частные вложения и окупать за счет торговых площадей и рекламы. Есть ли у вас спонсоры или это только ваши деньги?
- Частное метро будет строиться за счет частных инвестиций, как от моего имени, так и за счет привлеченных средств от инвесторов. Строительство будет окупаться примерно 50 на 50 от платы за проезд и от арендных доходов. Эксплуатация надземного легкого метро будет окупаться при любом пассажиропотоке. Легкое метро конкурентоспособней любого городского транспорта как по скорости и комфорту, так и по энергозатратам на перевозку пассажиров.
- Сколько будет строить проезд в новом метро?
- До 20 рублей. Это окупается и объясняется так: поездок в сутки в расчете на 1 км трассы - до 5 тысяч. Доход в сутки - до 100 тыс. рублей. Годовой доход от перевозки пассажиров в расчете на 1 км трассы - до 36,5 миллионов рублей.
- Новое метро подземное или надземное?
- Надземное легкое метро на эстакадах. Подвижной состав легкого метро на шинном ходу, на колесах, движется без рельсов по полотну эстакады. Это эстакадный многосекционный электрометробус с верхним токосъемом. Представьте себе многосекционный троллейбус, но без троллеев, а с пантографом как у трамвая или электрички. Электропитание от проводов сверху, как у трамваев или электричек. Это легкое метро. Эстакады облегченного типа. Они не повлияют на архитектурный облик города. Вместимость одного вагона (секции) - до 150 человек.
- Готов ли у вас примерный маршрут для метро по городам, например, для Бердска?
- Маршрут по Бердску надо согласовать с местной администрацией. Там где есть пассажиропотоки и там где есть возможность поставить эстакады облегченного типа.
- На какой ответ администрации города вы рассчитываете? Почему?
- Ответы городов самые разные, заранее ничего невозможно предугадать. Может быть отказ, а может первоначальная заинтересованность, но потом все равно переговоры окончатся без результатов. В мозги руководства городов невозможно заглянуть.
Если будет отрицательный ответ из Бердска, то будем строить линию от границы Бердска до границы Новосибирска. Эта линия станет входным билетом в Новосибирск. Достаточно купить землю и построить эстакаду в чистом поле. Не нужно тратить время на разрешения и согласования от городских властей.
- Сколько лет понадобится на само строительство после того как все разрешения будут получены?
- На 10 км около 1 года. В этом году планируем уже начать стройку где-нибудь в чистом поле от большого города-миллионника до его пригорода. Пассажиропоток будет достаточным, а строить будет проще и быстрее без лишней бюрократии вне города. Скорее всего в европейской части России.
- Есть ли город, по вашему мнению, которому новое метро нужно больше, чем другим?
- В городах-миллионниках нужно больше всего. В растущих городах как например Краснодар и Тюмень. Краснодар перевалил по численности населения уже давно за миллион, Тюмень приближается к этой цифре с каждым годом. Волгоград растянулся на десятки километров вдоль Волги. Очень нужно. Пермь по площади самый большой город среди миллионников. У Ростова-на-Дону есть большая агломерация в области. Там надо связать надземным метро города в агломерацию с населением 2 миллиона (Таганрог, Новочеркасск, Шахты и т.д.). В этих городах нет метро.
В каждом городе, в котором планируется построить метро, Ринат Бичурин запускает петиции и онлайн-референдумы, но они, в отличие от быстро набравшей популярность в СМИ идеи, успехом не пользуются. У основной петиции за строительство «Нового метро» в городах России нет даже 3 000 подписей. Безусловно, жители поддержат, если в Бердске или в Искитиме появится метро - но появится ли?