Погода 10 июня в Бердске: почему нужно гадать на день Никиты Гусятника

10 июня в Бердске ожидается солнечным и теплым днем. Утро в городе будет прохладным с температурой +8 по столбику термометра, а днем значительно потеплеет - воздух прогреется до +17 градусов. На весь день установится ясная и безоблачная погода, с небольшим северным ветром до 4 метров в секунду.
На 10 июня 2021 года выпадает народный праздник - день Никиты Гусятника. В этот день вспоминается исповедник Никита Халкидонский. В народе говорится, что Никита охраняет маленьких гусят от орлов, ястребов и других хищников.
Приметы:
В этот день особенно обращали внимание на погоду. Если день был тихим, значит осенью будет хороший урожай.
Также обращали внимание на гусей. Поскольку они тоже предсказывали погоду, например если прилетевшие гуси стояли на одной ноге - к морозу, скрывали под крыло нос - к холоду.
А еще в народе: если гусыня принесет два яйца в один день, это предсказывает несчастье в семье.
Довольно распространенным было гадание о браке. В дом, где собирались девушки, впускали гуся, и к какой из них он подойдет, та и выйдет первая замуж.