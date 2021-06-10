Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 июня 2021 в России и мире

7:40:046/10/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 10 июня 2021 года.

открытка
10 июня - Вознесение Господне

• Вознесение Господне
• Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day)
• День рождения киностудии «Союзмультфильм»
• День рождения шариковой ручки (Ballpoint Pen Day)
• День разрисованных ладоней
• День поперхальщиков
• Праздник иконы Божией Матери Никейская
• День памяти преподобной Елены Дивеевской
• Праздник иконы Божией Матери Галичская (Чухломская)
• Всемирный день ремесленничества (World Handicrafts Day)
• Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day)
• Международный день геральдики (International Heraldry Day)
• День пресс-служб МВД РФ
• День архитектора Краснодарского края
• День памяти преподобного Никиты Халкидонского
• День памяти святителя Игнатия Ростовского
• День сообщества анонимных алкоголиков (Alcoholics Anonymous Founders Day) - США
• День чая со льдом (National Iced Tea Day) - США
• День трав и специй (National Herbs and Spices Day) - США
• День часов - Япония
• День яичного рулета (National Egg Roll Day) - США
• День детей (National Children Day) - Гаити
• День отмены рабства (Abolition Day) - Гвиана
• День коктейля «Чёрная Корова» (National Black Cow Day) - США
• День всенародного поминовения - Кыргызстан
• День пограничника - Молдова
• День примирения (Reconciliation Day) - Конго
• День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ (Day of Portugal, Camoes, and the Portuguese Communities) - Португалия
• День военно-морских сил (Festa della Marina) - Италия
• День армии и Арабского Возрождения - Иордания
• Именины у Игната, Елладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра, Николая
• Никита Гусятник (Полудница)

Важные события

1712 в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового, каменного здания Петропавловского собора.
1909 впервые в мире использован сигнал SOS.
192 1в Тульской области основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». Писатель прожил в Ясной Поляне около 60 лет, написал здесь «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие произведения.
1931 между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд «Красная стрела».
1935 основано общество анонимных алкоголиков.
1996 состоялась презентация процессора «Pentium II»
1936 в СССР основана киностудия «Союздетмультфильм» (ныне «Союзмультфильм»).
1945 на основе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов была образована Группа советских оккупационных войск в Германии.
1947 «Сааб» произвёл свой первый автомобиль.
1964 в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
2005решением Священного Синода Русской Православной Церкви в Хабаровске создана духовная семинария – высшее учебное заведение Московского Патриархата для подготовки священнослужителей.
2010 транспортным самолётом Ан-225 перевезён самый длинный груз в истории воздушных транспортировок – две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.

Источник: my-calend kakoysegodnyaprazdnik

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