Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:566/10/2021Фото: Википедия
0

5 церковных праздников сегодня, 10 июня 2021 года, отмечают православные. В их числе двунадесятый большой праздник - Вознесение Господне.

собор
Сегодня поста нет

Православные праздники 10 июня

Вознесение Господне
Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
Святителя Игнатия Ростовского, епископа
Святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России
Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского

Народные праздники


Вознесение Господне

Этот праздник отмечают на 40 день после Пасхи. Он посвящен вознесению Сына Божьего на небеса.

Это торжество отмечают в течении десяти дней, во время которых люди посещают богослужения.

Во многих регионах этот праздник является поминальным днем. В этот день традиционно выпекают хлебцы, которые относят на могилы умерших родственников.

В этот день запрещается работать. Принято ходить в гости к родным и друзьям.

По поверьям, если в этот день загадать желание, то оно исполнится.

Никита Гусятник

В этот день почитают Никиты Халкидонского, епископа.

В народе его считают покровителем маленьких гусят. К нему обращаются с просьбами о защите от хищных птиц и зверей.

По поверьям в этот день можно повстречать полудницу, которая может заколдовать и защекотать до смерти уставшего человека. Чтобы уберечь себя, в часы жары люди закрывают окна и двери в домах. Также в это время не принято ложиться спать.

Безветренный день предрекает хороший урожай.

Приметы


  • Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет.
  • Навозные жуки копошатся в навозе, не взлетая, – к сырой погоде.
  • Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии – к дождю с ветром.
  • Гуси хлопают крыльями и чистятся – к дождю.
  • Если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.

Источник: my-calend

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:56 6/10/2021
    Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 июня 2021 в России и мире
    7:40:04 6/10/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода 10 июня в Бердске: почему нужно гадать на день Никиты Гусятника
    6:30:40 6/10/2021
    Погода 10 июня в Бердске: почему нужно гадать на день Никиты Гусятника
    С Вознесением Господним 10 июня: прекрасные открытки и поздравления для православных
    6:00:25 6/10/2021
    С Вознесением Господним 10 июня: прекрасные открытки и поздравления для православных
    БердскПродолжительная магнитная буря после 10 июня 2021: Кто попадает в зону риска бушующей магнитосферы Земли
    5:45:55 6/10/2021
    Продолжительная магнитная буря после 10 июня 2021: Кто попадает в зону риска бушующей магнитосферы Земли
    С Днём ремесленничества 10 июня: Дизайнерские открытки для поздравления мастериц и мастеров
    5:02:26 6/10/2021
    С Днём ремесленничества 10 июня: Дизайнерские открытки для поздравления мастериц и мастеров
    Самая неотразимая женщина среду знаков зодиака: такая лишь одна
    5:00:04 6/10/2021
    Самая неотразимая женщина среду знаков зодиака: такая лишь одна
    Москвичи могут купить 250 машино-мест в жилых домах со скидкой
    4:00:07 6/10/2021
    Москвичи могут купить 250 машино-мест в жилых домах со скидкой
    Препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера одобрили в Европе: первый за 20 лет
    3:00:06 6/10/2021
    Препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера одобрили в Европе: первый за 20 лет
    День торговли-2021: точная дата, история и традиции праздника
    2:00:47 6/10/2021
    День торговли-2021: точная дата, история и традиции праздника