Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 июняВознесение Господне
Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
Святителя Игнатия Ростовского, епископа
Святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России
Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского
Народные праздники
Вознесение Господне
Этот праздник отмечают на 40 день после Пасхи. Он посвящен вознесению Сына Божьего на небеса.
Это торжество отмечают в течении десяти дней, во время которых люди посещают богослужения.
Во многих регионах этот праздник является поминальным днем. В этот день традиционно выпекают хлебцы, которые относят на могилы умерших родственников.
В этот день запрещается работать. Принято ходить в гости к родным и друзьям.
По поверьям, если в этот день загадать желание, то оно исполнится.
Никита Гусятник
В этот день почитают Никиты Халкидонского, епископа.
В народе его считают покровителем маленьких гусят. К нему обращаются с просьбами о защите от хищных птиц и зверей.
По поверьям в этот день можно повстречать полудницу, которая может заколдовать и защекотать до смерти уставшего человека. Чтобы уберечь себя, в часы жары люди закрывают окна и двери в домах. Также в это время не принято ложиться спать.
Безветренный день предрекает хороший урожай.
Приметы
- Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет.
- Навозные жуки копошатся в навозе, не взлетая, – к сырой погоде.
- Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии – к дождю с ветром.
- Гуси хлопают крыльями и чистятся – к дождю.
- Если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.
Источник: my-calend