Белоснежные яхты за миллионы рублей у берега Обского моря Бердска: Кто "рулит" морским судном и сколько стоит час под парусом для простого смертного, рассказываем и показываем

Мой друг переезжает жить в Новосибирск. Берет с собой, по его выражению, всё самое дорогое, что есть — кота, машину и яхту. Если с котом и машиной проблем не предвидится, то с яхтой сразу встал вопрос — где хранить хоть и небольшую, но яхту.
В нашем городе есть яхт-клуб «АкваЛэнд», с набережной Бердска можно наблюдать, как яхты выходят со стоянки в яхт-клубе в море, гордо разворачивают паруса и уходят в плавание. Вот в «АкваЛэнде» мы и решили узнать, могут ли они приютить нашу яхту.
Яхт-клуб расположен в Речкуновке, как оказалось, здесь целый город в миниатюре. Есть пляжи с хорошим песком и лежаками, есть коттедж для проживания, баня, детская площадка, даже школа с красивым названием «Дом ветра». Самое главное, конечно — стоянка яхт.
Как выяснилось, длину яхты считают в футах. Если вы привыкли всё измерять в метрах, то вот формула М : 0,3048 = Футы. Наша красавица-яхта примерно от 6 до 8 метров. Надо будет уточнить. В бухгалтерии рассказали, что платить за стоянку можно каждый месяц или сразу за сезон, тогда будет скидка. Примерная цена за хранение яхты от 23 до 32 футов за сезон с 1 мая по 31 октября — 90 000 рублей. За зимнее хранение чуть меньше. Но это зависит, как вы захотите, чтобы ваша яхта хранилась - в теплом ангаре, на стеллаже или просто на открытой площадке, укутанная в чехол. Год «проживания» яхты в клубе обойдется примерно в 200 000 рублей. Спуск- подъем яхты на воду оплачивается отдельно. Ну если вы владелец огромной яхты, то плата за стоянку может достигать миллиона.
В клубе яхты ремонтируют, проводят техобслуживание. Многие владельцы яхт нанимают капитанов для управления яхтой, не у всех, оказывается есть права на управление судном.
Красивая игрушка для выросших мальчиков — так говорит о яхте мой друг. Купить яхту он мечтал с детства, вырос на море, сначала купил маленькую, потом больше.
- Эта яхта третья и, наверное, последняя. Цены на яхты выросли очень сильно. Если раньше можно было купить за 600 тысяч рублей неплохую яхту, то теперь это будет 2,5 миллиона как минимум. Предела цены нет. Сколько вы можете себе позволить отдать денег, на такую сумму вам и предложат яхту. Ценится и навигационное оборудование, и двигатель, и отделка яхты. Есть яхты, как квартиры, там можно жить. Плюс обслуживание и ремонт. Ещё нужно топливо. Яхта — это голландское слово, переводится как гнать, преследовать. Яхта — это для спорта и отдыха судно, она может быть и парусной, и моторной,- рассказал мне друг.
В Бердске на причале в яхт-клубе пока нет больших яхт. Мало воды. Яхты «спят» в ангаре. Яхт-клуб демократичное место, здесь вы можете поставить и водный мотоцикл за 5000 рублей в месяц, и снегоход за 110 рублей в сутки, и огромную яхту.
Самая большая парусная яхта принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, она 144 метра в длину, а самая большая (180м) моторная суперяхта построена для шейха Халифа Аль Нахайян из королевской семьи ОАЭ.
В бердском яхт-клубе имен владельцев дорогих яхт не называют, но говорят, что это бизнесмены - строители, энергетики, работающие в добывающей промышленности. Конечно, это богатые люди.
Яхт в клубе много.
- Клуб очень удобно расположен, въезд с трассы рядом, хорошая бухта, море. Здесь работают профессионалы, которым можно доверить обслуживание яхты, круглосуточная охрана, надежно,- порекомендовал мне «АкваЛэнд» владелец яхты.
Для тех, кто не имеет своей яхты, но любит море, в яхт-клубе можно покататься на яхте. Час под парусом стоит 2,5 тысячи рублей. А вечером можно отдохнуть в ресторане на причале возле маяка.
- Работает ли маяк?- спрашиваю у официанта.
- Конечно, он указывает всем правильный путь,- очень серьезно отвечает парень.
Очень хочется рассказать о детской школе парусного спорта "WindsHouse". Здесь дети учатся правильно ловить волну и ветер, ходить под парусом. Виндсёрфинг, кайтинг — прекрасный вид спорта, когда человек может лететь по волнам и взмывать в небо с парусом и возвращаться на воду. Учат здесь и взрослых. Дети участвуют в соревнованиях, привозят кубки и медали в Бердск. Здесь занимаются дети и из Бердска. Тренер работает и с взрослыми группами, но это уже любители.
- Многие взрослые участвуют у нас в любительских соревнованиях. Стараемся, чтобы все, у кого получается неплохо, соревновались и боролись, побеждали. Ну а дети — наши чемпионы, наше будущее, гордимся ими, конечно,- говорит тренер. Кубки и медали, которые завоевали наши спортсмены, уже не помещаются на полке.