«Кто похоронит ангелочка»: Выброшенная матерью с балкона 6-го этажа 3-летняя малышка лежит в морге. В Самаре ищут родных ребенка, а мать в СИЗО
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«Кто похоронит ангелочка»: Выброшенная матерью с балкона 6-го этажа 3-летняя малышка лежит в морге. В Самаре ищут родных ребенка, а мать в СИЗО

11:21:586/10/2021,Алиса ЕршоваФото: Анны Рузанкиной, соцсети «Вконтакте»
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Пьяная мамаша вернулась из клуба и решила проучить хныкающую дочку. Он высунула ее в окно в одной маечке и раскачивала. В это время ребенок кричал "мама, боюсь". В один момент майка порвалась, а девочка полетела вниз. Все ужасные факты трагедии в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Девушка таким образом хотела проучить ребенка

Ранним утром 8 июня из окна многоэтажки в ЖК «Семейном» в Самаре раздались истошные крики: «Мама, я боюсь, боюсь!». Уже через 2 минуты на асфальте лежало тело 3-летней девочки, которую мать выкинула с балкона. Разбираемся в обстоятельствах трагедии.

«Мужчина, мужчина! Девочка выпала!»: почему Анна Рузанкина выбросила дочь из окна?

Соседи сообщают, что мать была всю ночь в клубе, дочка спала одна дома. Утром женщина пришла, решила разбудить 3-летнего ребенка, чтобы она в туалет сходила. Девочка стала хныкать, а мать решила ее так напугать и вразумить, вывесив дочь за балкон. Мать держала девочку за майку, а та в ужасе кричала: «Мама, я боюсь!».

Это попало на видео, которое выложили в паблике «Подслушано Самара»: на нем также отчетливо видно мужчину-рабочего, который слыша все эти крики заходит в дом. Незадолго до того, как он входит в подъезд, девочка падает, так как, как сообщают очевидцы, у ребенка порвалась майка.  Мать горестно, в страхе кричит: «Мужчина, мужчина! Девочка выпала!»

«Качала мертвого ребенка»: кровавые пятна остались в подъезде

Женщина тут же решила спуститься за ребенком в лифте - она подобрала уже мертвую девочку и качала ее на уроках, успокаивая. В подъезде, и возле дома, по словам соседей, остались кровавые пятна. Вероятнее всего, мать думала, что сможет помочь дочке - одна из соседок сообщила, что у женщины было медицинское образование.

"Скорую" к дому вызвал местный рабочий, который шел на работу.

Интим-услуги и клуб «Метелица» - медицинское образование не помогло

Однако по своей профессии Анна Рузанкина, выбросившая ребенка из окна 6-ого этажа, не работала. На допросе мать призналась, что оказывала интим-услуги, и поэтому ее часто не было дома по ночам. В частности, роковую ночь женщина провела в местном ночном клубе «Метелица». Как сообщают СМИ, в 16-летнем возрасте Анна Рузанкина стала пациенткой психо-неврологического диспансера в Ульяновке.

- У женщины не было регистрации в Самарской области. В регион она приехала из Ульяновска. Квартиру снимала, на учете не состояла, — сообщили в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Малая родина же 23-летней Анны Рузанкиной - Димитровград.

Анна Рузанкина называет себя блогером - она активный пользователь Инстаграмма, где выложено много фотографий ее дочки
Анна Рузанкина называет себя блогером - она активный пользователь Инстаграмма, где выложено много фотографий ее дочки

Некому похоронить «ангелочка»

- Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, 8 июня 2021 года подозреваемая, находясь в квартире одного из жилых домов Октябрьского района города Самары, уронила с балкона свою малолетнюю дочь 2018 года рождения. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - заявил следственный комитет Самарской области.

Из-за того, что мать взяли под стражу, оказалось, что девочку некому похоронить. Тело 3-летнего ребенка до сих пор не забрали из морга, но появилось довольно много сочувствующих и желающих похоронить тело умершей малышки.

Мать на похороны ребенка не отпустят: активисты организовывают прощальную церемонию

- По случаю ЖК «Семейный» прошу откликнуться жителей этого дома, многие хотят помочь девочке с похоронами. Напишите свои координаты как с Вами связаться, чтобы объединиться. Как ситуация обстоит, чем мы можем помочь!? О матери все понятно. Хотелось бы её доченьку похоронить достойно! Ребенок сейчас находится в морге на Тухачевского. Так же те кто хочет помочь с похоронами, пишите личным сообщением. Координаты, кто сидел с ребенком есть. Мать, как сообщили, закрыли в ИВС, на похороны ребенка не отпустят. Дополнительная информация уточняется, - пишет активистка Виктория Яновна.

- Вроде говорят, что бабушки нету, поэтому решили народом собрать деньги. Но пока кому отдавать - не знаем. Сестра есть, но не факт, что она не такая же <как мать - прим. ред.>. Но людей откликнулось достаточно. Дай бог у этой девочки, у этого ангелочка, есть хоть бабушка, чтобы помочь, не проходить мимо этой трагедии. Слов нету! - рассказала Виктория Яновна редакции «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.

Впоследствии дальняя родственница убитой девочки подтвердила, что тело заберет из морга прабабушка. С ней активисты уже связались и ждут ответ, куда направлять собранные средства.

Стихийный мемориал

Возле дома в ЖК «Семейный», из окна которого Анна Рузанкина выкинула 3-летнюю дочку, образовался стихийный мемориал: местные жители приносят туда цветы, плюшевые игрушки.

Прямо у подъезда местные жители стихийно создали мемориал в память погибшей девочки
Прямо у подъезда местные жители стихийно создали мемориал в память погибшей девочки

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