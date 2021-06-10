Сосновый бор возле пляжа «Старый Бердск» застроят 5-8-этажками: На землю претендует пансионат «Борвиха». Смотрите видео

На 26 июня судья Бердского горсуда Людмила Карпова назначила предварительное судебное заседание по земле бывшего санатория «Бердский». Такое решение принято 2 июня, что послужило поводом для отмены публичных слушаний, намеченных на 4 июня. Власть Бердска планирует утвердить проект планировки территории в зеленой зоне.
Мэрия собирается выделить новый земельный участок путем перераспределения земель, находящихся в муниципальной собственности. Однако местные жители выступили против этого. 31 мая 2021 года иск в суд с требованием отменить постановление мэра Бердска Евгения Шестернина об образовании нового земельного участка в Бердский суд подала Галина Рогалева. Она считает, что местный правовой акт противоречит федеральному законодательству. Поэтому ответчиком в процессе выступает администрация Бердска.
- Она не согласна с постановлением главы города, поскольку полагает, что это не предусмотрено Земельным кодексом, что такого основания для подписания постановления в законодательстве нет, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» суть исковых требований помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.
Галина Рогалева проживает на территории бывшего «Бердского» санатория и заинтересована в том, чтобы проект планировки, запланированный чиновниками, не был утвержден. Она возражает, поскольку считает, что мэрское постановление не соответствует нормам права, и просит признать его незаконным.
Сообщение об отмене публичных слушаний появилось 3 июня на основании определения суда, вынесенного накануне, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
В 2021 году тема земли Бердского санатория всплывала до июня в постановлениях главы города дважды. Так, 29 апреля в документ внесены изменения в связи с технической ошибкой — неправильно указан кадастровый номер одного из участков.
Тогда заменили в наименовании и по тексту постановления слова «с кадастровыми номерами 54:32:010751:50, 54:32:010751:16» на слова «с кадастровыми номерами 54:32:010731:50, 54:32:010731:16».
Документ, в который весной вносили изменение, глава города подписал 11 января 2021 года.
Тем самым Евгений Шестернин дал старт подготовке проекта планировки территории в районе санатория «Бердский», с целью образования земельного участка путем перераспределения земли с проектом межевания в его составе.
Основанием для этого стало заявление директора ООО «Борвиха» Натальи Пономаревой от 23 января 2020-го. И мэр разрешил согласно закону о местном самоуправлении и уставу Бердска. После опубликования постановления всем бердчанам дали неделю для предоставления своих предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в городскую администрацию. Кроме того, директору «Борвихи» рекомендовано после разработки проекта представить его на рассмотрение в мэрию Бердска.
Участки, о которых идет речь находятся недалеко от пляжа «Старый Бердск», справа от дороги, ведущей в микрорайон Ясная Поляна от ул. Морской. В лесу там же построены частные коттеджи, но остались свободные площади.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», два участка, объединенные в один, город продаст «Борвихе» по рыночной стоимости. Рядом расположены два больших земельных участка, которые уже принадлежат пансионату. На одном из них сейчас размещен гараж здравницы с парковой. Таким образом, предприниматели хотят присоединить к своей земле еще один большой участок, что не запрещено законом.
Но перераспределение новых участков произойдет только после того, как будет разработан проект планировки. Пока оснований для соглашения нет. Когда произойдет объединение и продажа земли, «Борвиха» может начать там строительство 5-8-этажных домов.
- Сейчас там пустырь. Зона позволяет — по генплану территория предназначена под среднеэтажное строительство. В любом случае у них уже там два участка в собственности. Поэтому в любой момент они могут обратиться за разрешенным использованием и начать строить там многоэтажки. И это будет совпадать с генеральным планом и правилами землепользования и застройки, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела земельных отношений Дмитрий Шинкевич.
Не удалось получить комментарий владельцев «Борвихи». Как рассказали в пансионате, Пономаревы сейчас находятся за пределами России и вернутся только в начале июля. Предположительно, они находятся в Испании, где у них есть недвижимость и бизнес.
Теперь судьба участков в зеленой зоне и будущая жилая застройка зависят от решения Бердского горсуда, который начал рассматривать иск с требованием отменить постановление о перераспределении муниципальных участков ради продажи в частные руки.