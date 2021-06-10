Можно ли 10 июня работать на огороде в великий праздник Вознесения Господня-2021?

Одна из самых важных для православных верующих дат отмечается сегодня, 10 июня 2021 года. Праздник относится к двунадесятым - Вознесение Господне.
В этот день закончились земные служения Иисуса Христа и он вознесся в небеса.
Самой главной традицией празднования у православных является посещение праздничного богослужения. Если у вас сегодня храмы принимают прихожан - обязательно посетите службу. С сегодняшнего дня запрещено христосоваться до следующей Пасхи.
Молятся сегодня о прощении грехов, возносят благодарственные молитвы Господу.
Традиции на Вознесение
В этот день нет поста, а потому готовить на праздничный семейный стол можно любые блюда. Хозяюшки пекут пироги и лесенки из теста. Эти лесенки готовили для поминовения, для подарка, для гаданий.
Лесенка на пирогах выкладывалась с 12 ступеньками. Какая ступенька пригорит больше остальных - том месяц в году и будет самым трудным.
К празднику готовятся заранее, стараются закончить срочные дела, чтобы в праздник не работать.
Можно ли работать в огороде?
Работы в огороде, если они тяжелы, стоит отложить на другой день. Настроение должно быть праздничным. Прямого запрета на работу нет в Библии, это просто уважение к празднику.
Хотя священники говорят, что если вы посетили храм, помолились и отпраздновали с семьей, то можно заняться своими делами. Тем более, если эта работа вам приносит удовольствие.
Запреты на Вознесение
Сегодня запрещается грустить, посещать кладбища и поминать усопших - это не способствует праздничному настроению.
Нельзя отказывать в помощи тем людям, которые просят о ней.
Нельзя ссориться и выяснять отношения, кричать друг на друга и обижать кого то.
Запрещено пренебрежительно относиться к нищим и плевать на землю.