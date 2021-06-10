Можно ли 10 июня работать на огороде в великий праздник Вознесения Господня-2021?
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Можно ли 10 июня работать на огороде в великий праздник Вознесения Господня-2021?

9:55:366/10/2021Фото: Православие
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Часто говорят, что на Вознесение Господне запрещено работать, в том числе и в огороде. Так ли это?

икона
Вознесение относится к двунадесятым праздникам

Одна из самых важных для православных верующих дат отмечается сегодня, 10 июня 2021 года. Праздник относится к двунадесятым - Вознесение Господне.

В этот день закончились земные служения Иисуса Христа и он вознесся в небеса.

Самой главной традицией празднования у православных является посещение праздничного богослужения. Если у вас сегодня храмы принимают прихожан - обязательно посетите службу. С сегодняшнего дня запрещено христосоваться до следующей Пасхи.

Молятся сегодня о прощении грехов, возносят благодарственные молитвы Господу.

Традиции на Вознесение

В этот день нет поста, а потому готовить на праздничный семейный стол можно любые блюда. Хозяюшки пекут пироги и лесенки из теста. Эти лесенки готовили для поминовения, для подарка, для гаданий.

Лесенка на пирогах выкладывалась с 12 ступеньками. Какая ступенька пригорит больше остальных - том месяц в году и будет самым трудным.

К празднику готовятся заранее, стараются закончить срочные дела, чтобы в праздник не работать.

Можно ли работать в  огороде?

Работы в огороде, если они тяжелы, стоит отложить на другой день. Настроение должно быть праздничным. Прямого запрета на работу нет в Библии, это просто уважение к празднику.

Хотя священники говорят, что если вы посетили храм, помолились и отпраздновали с семьей, то можно заняться своими делами. Тем более, если эта работа вам приносит удовольствие.

Запреты на Вознесение

Сегодня запрещается грустить, посещать кладбища и поминать усопших - это не способствует праздничному настроению.

Нельзя отказывать в помощи тем людям, которые просят о ней.

Нельзя ссориться и выяснять отношения, кричать друг на друга и обижать кого то.

Запрещено пренебрежительно относиться к нищим и плевать на землю.

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