Минтранс выгоняет из автобусов родителей с детьми без масок на остановке "Универмаг" в Бердске 10 июня 2021

В связи с увеличивающимся количеством заболевших коронавирусом в городском транспорте Бердска проводятся проверки, как жители города соблюдают масочный режим. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня утром, 10 июня, прислала сообщение бердчанка.
- Идёт проверка масочного режима на остановке «Универмаг», высаживают всех, кто без масок, и в том числе родителей, чьи дети без масок,- предупреждает всех горожан Елена.
- На универмаге полиция тормозит автобусы и проверяет наличие масок, будьте внимательны, - вторит Елене бердчанин.
Прокомментировать ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» попросил заместителя начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Евгению Павловскую.
- Проверки масочного режима проводятся регулярно министерством транспорта Новосибирской области. Это не первый раз, и дальше будут проводится. График проверок устанавливает министерство транспорта Новосибирской области. Пока масочный режим действует, надо соблюдать в общественных местах, - рассказала Евгения Павловская.
А вот ответить, должны ли и маленькие дети соблюдать масочный режим в общественном транспорте - не смогла. Напомним, в Новосибирской области, а значит и в Бердске, продлен режим повышенной готовности и масочный режим. такое постановление подписал сам губернатор Андрей Травников. Предварительная дата завершения режимов в регионе - 30 июня 2021.
Кстати, новосибирцы обязаны носить маски в транспорте и такси, на остановках и в метро, в аптеках и магазинах, на вокзалах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от тысячи рублей. Это регламентирует статья 5.3 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС». А вот дети до 16 лет могут ходить без маски, так как кодекс об административных правонарушениях действует на граждан с 16 лет, а значит привлечь ребенка к ответственности невозможно.
Хоть родители и не несут ответственность по статье 5.3 КоАП РФ за нарушение детьми масочного режима, но мам и пап можно привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Штраф за это нарушение предусмотрен в размере от 100 до 500 рублей на одного из родителей.