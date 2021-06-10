В Бердске трое подростков напали на девушек с ножом. Подробности инцидента

Вчера, 9 июня, в правоохранительные органы города Бердска поступила информация о том, что на улице Ленина трое несовершеннолетних подростков с ножом угрожали двум девушкам. В настоящее время стражи порядка проводят проверку данной информации.
По словам заместителя главы администрации Бердска Жанны Шуровой, в дежурной части данное происшествие зарегистрировали и по результатам всех следственных мероприятий в мэрию городу сообщат обо всех подробностях инцидента.
Кстати, также накануне в Бердске произошел еще один инцидент. Местная жительница причинила вред своему ребенку за сорванные цветы на клумбе. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.