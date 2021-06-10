"Подростки знают, что их вседозволенность не приведет к наказанию": 15-летнего беглеца Мишу Костромина увезли в реабилитационный центр Новосибирска

Каждый родитель любит свое дитя безусловной любовью. Он заботится о ребенке с момента его рождения и тревожится о нем даже тогда, когда у "малыша" появилась собственная семья. К сожалению, не все дети растут в полной семье. И от этого у них начинаются проблемы со сверстниками или мамами и папами. Такая ситуация произошла семье Костроминых из Бердска.
"Курьер. среда. Бердск" рассказывал, что 15-летний Митша Костромин сбегает из дома. В последний раз это произошло 15 мая. В этот день мальчик ушел гулять и не вернулся. Его папа - Сергей Костромин - вновь забил тревогу. К счастью, подростка нашли спустя почти три недели. По предположениям отца, стремление к побегу у подростка от матери. Мать мальчика тоже периодически пропадала. Сегодня она не живет с сыновьями. Отец пробовал разные подходы к воспитанию сына. Всего у Сергея Костромина четверо сыновей. Самому старшему из них 34 года.
Также отец ребенка отмечал, что Миша склонен сочинять разные рассказы о себе так, что ему верят. В одну из таких историй чуть не поверили сотрудники полиции, занимающиеся поисками на Речном вокзале Новосибирска в 2020 году. В 2021 году парень придумал еще более увлекательную историю. В нее поверили жители Южного микрорайона и приютили "потеряшку". Когда они узнали, что у мальчика есть родители, вызвали полицию. 6 июня Костромина младшего забрали.
- Только еду из Новосибирска. Когда сотрудники полиции нашли Мишу, его отвезли в реабилитационный центр "Маяк". Сейчас он находится там. Я написал заявление о том, чтобы он там провел два месяца. Надеюсь, что это ему поможет. Сегодня подростки знают, что их вседозволенность не приведет к наказанию. Они не несут ответственность за свои действия. В школе соцработники не могут привить ответственность детям, к сожалению, - сказал папа Миши Сергей Костромин в беесде с "Курьер. Среда. Бердск" 9 июня.
Как изменить ситуацию
Психолог Оксана Ровинская рассказала, что побеги подростков бывают мотивированные и немотивированные. Первые возникают из-за какой-то невыносимой для него ситуации, когда есть причина для ухода. Например, проблемы со сверстниками, непонимание родителей или наоборот из-за гиперопеки.
Немотивированные побеги возникают без причины и проблем, чаще всего "на ровном месте". В подобных случаях дети хотят путешествовать, где-то бывать.
Причина ухода может быть, как скрытая ситуация в семье, так и в группе сверстников. Либо причиной может стать какое-то расстройство психики, которое лечится. Классификаций видов ухода детей достаточно много. В любом случае разбираться в их причинах нужно со специалистом-психологом, уточнила Оксана Ровинская.
Где искать ребенка? Куда идти, куда звонить? Что делать родителям? Психолог также дала рекомендации.
- В такой момент важно осмотреть всё дома. Что ребенок взял с собой из вещей, взял ли зубную щетку, деньги. Нужно обзвонить всех одноклассников и их родителей. Не только друзей, но и взрослых тоже, - подчеркнула психолог.
Родители друзей могут и не подозревать, что мальчика ищут, подчеркнула Оксана Ровинская. Также важно сходить в школу, поговорить с директором и учителями, возможно, ребенок на уроках говорил, что куда-то собирается, рассказал о своих планах. Так можно найти ответы на многие вопросы.
И наконец самое главное, что нужно сделать родителям, даже на расстоянии пока ребенок в бегах, поработать над отношениями с ребенком. Возможно, родителям нужно решить какие-то свои внутренние проблемы. Главное думать о том, как сильно вы любите своего ребенка и транслировать это, просить передать слова любви своему ребенку через всех знакомых и все источники. Тогда он может вернуться сам, подчеркнула Оксана Ровинская.