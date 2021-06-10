Можно ли ходить на кладбище 10 июня в великий праздник Вознесение Господне?

В народе существует традиция на крупные церковные праздники посещать кладбище. Вот и сегодня, 10 июня, когда мы отмечаем Вознесение Господне-2021, возник вопрос - нужно ли ходить на кладбище и можно ли устраивать поминовение?
Этот праздник является крупным. относится к числу двунадесятых, то есть самых главных.
Как правильно поминать?
По православным традициям в поминовении главным является молитва. То есть нужно прийти в храм, подать записку с именами усопших, помолиться в храме, поставить свечу на панихидный стол.
Посещение кладбища проводится после храма, потому что это не является главным. Посещая кладбище, мы просто стремимся содержать место захоронения в чистоте.
Во все двунадесятые праздники без исключения в храмах не служатся поминальные богослужения. Значит поминовение там заказать нельзя. Можно помянуть дома, но тут тоже возникает заминка.
Сам праздник Вознесения несет людям радость и надежду. Положено в течение дня радоваться празднику и жизни. Ни поминовение, ни посещение кладбища, не могут поддерживать в нас дух радости. А значит, как говорится - всему свое время. И поминать нужно либо в специальные родительские субботы, либо в обычные дни.
Совсем скоро перед Троицей 19 июня пройдет Троицкая родительская суббота. Души наших усопших никогда не остаются без внимания церкви. Такие дни регулярно проводятся специально для того, чтобы можно было по всем правилам помянуть усопших.
Запретить посещение кладбища вам никто не в силах. но если вы хотите делать это правильно и с пользой, лучше делать это в другие дни.
Почему на Вознесение поминают?
Поминки устраивать принято не везде, а лишь в отдельных регионах. И повелась это неправильная традиция оттого, что люди считают, что сегодня небеса открыты и души наших усопших родных сверху смотрят на нас.
Это не более чем суеверие. Верить в это не нужно.
Поминовение наших близких людей может проводиться хоть каждый день. Они ведь всегда живут в наших воспоминаниях. Но оставьте время для грусти и поминок на другой день. Сегодня - просто порадуйтесь жизни и празднику.