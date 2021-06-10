В России разрешили летать в 10 стран с 10 июня 2021

Накануне стало известно, что с сегодняшнего дня, 10 июня, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 10 странами. В список вошли Марокко, Венгрия, Австрия, Ливан, Хорватия, Люксембург, Маврикий, а также разрешены чартерные полеты в Албанию.
Теперь будут выполняться по два рейса в неделю по следующим направлениям: Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб. Один раз в неделю самолеты из Москвы будут летать в Бейрут, Люксембург и Тирану.
В настоящее время из нашей страны самолеты совершают рейсы в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.