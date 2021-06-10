Путин высказался о новом дизайне футбольной формы Украины

На днях президент России Владимир Путин в эфире одного из телеканалов заявил, что он давно знает о пренебрежительном отношении Киева к волеизъявлению жителей Крыма. Об этом он рассказал в ходе обсуждения решения Украины по дизайну новой футбольной формы страны для участия в Евро-2020. Также он заметил, что в этом ничего нового нет.
- Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение, — сказал Путин.
Напомним, что ранее стало известно о том, что глава украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины по футболу. На ней изображен контур Украины вместе с Крымом, а также слова «Слава Украине! Героям слава!».
Примечательно, что УЕФЫ утвердил эту форму для участия в чемпионате. ФИФА в свою очередь сказала, что в политических вопросах она сохраняет нейтралитет. И также подчеркнула что все вопросы по футбольной форме нужно адресовать в УЕФА.