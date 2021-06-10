Кого сегодня поминают из усопших на 10 июня Вознесение Господне-2021: правила, чтобы ваши молитвы дошли до Царствия Небесного

10 июня все православные христиане отмечают двунадесятый праздник с названием Вознесение Господне в 2021 году. Дата празднования является подвижной. потому что она привязана к дате Пасхи. Наступает торжество всегда спустя 40 дней после Пасхи.
В этот день закончилось земное служение Иисуса и он вознесся в небеса. Перед этим он все сорок дней жил среди людей, являясь им во плоти и укрепляя их веру в произошедшее воскресение. От читал последние проповеди, давал апостолам последние наставления, учил их тому, что нужно проповедовать христианство по всей земле.
В последний день своего пребывания на земле он собрал их на Масличной горе недалеко от Иерусалима в местечке Вифания, дал ученикам свое благословение и, подняв руки вверх, во плоти вознесся в небо.
События дня дают всем верующим надежду на вечную жизнь души рядом с Господом в Царствии Божием.
В этот день православные собираются в храмах для присутствия на общей молитве и праздничном богослужении. Молитвы сегодня возносятся о прощении грехов, благодарственные, об укреплении веры и наставлении на пусть истинный.
В народе считают, что сегодня небеса открыты и души усопших могут наблюдать за своими любимыми родными на земле. А потому повелась традиция сегодня устраивать поминовения.
Женщины пекут пироги с лесенками в виде украшения и отдельно специальные лесенки из теста. Принято приносить их на могилы и поминать ими. Однако церковь имеет свое мнение на этот счет.
Во-первых, Вознесение относится к двунадесятым. то есть особо крупным праздникам в православии, а потому церковным уставом сегодня в храмах запрещены поминовения - праздник посвящен жизни, а не усопшим. Молиться и заказать поминальный молебен сегодня нельзя. А значит и поминать сегодня нельзя.
Можно вспомнить о своих ушедших в мыслях, ведь они всегда рядом с нами у нас в голове. Можно помолиться дома. Но устраивать поминальные трапезы запрещено.
Посещать кладбище вам никто не запретит, однако посещение мест захоронений тоже введет вас в грусть, а сегодня надо радоваться. Можно прийти туда и убраться на могилах, если у вас нет для этого другого времени.
Во-вторых, выпекаемые лесенки не имеют никакого отношения к церковным традициях- это просто народный фольклор.
А в третьих - запрещено поминать на кладбищах и оставлять там еду, какой бы она не была - это чисто языческие поминовения, придерживаться которых православным запрещено. Это грех.
А мы напоминаем вам, что помянуть по всем правилам православия можно будет уже довольно скоро, а именно 19 июня. Накануне Пятидесятницы каждый год проводится Вселенская Троицкая родительская суббота. Это один из самых крупных поминальных дней, поминальная молитва в который обладает очень большой силой для усопших.