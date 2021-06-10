В Москве у полицейского загадочным образом исчез пакетик с 30-ю граммами кокаина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве у полицейского загадочным образом исчез пакетик с 30-ю граммами кокаина

11:25:286/10/2021Фото: pixabay
0

Правоохранитель объяснил таинственную пропажу наркотиков, но уже попал под три уголовных дела.

У следователя пропали 30 граммов героина

В августе прошлого года в московской полиции произошел странный инцидент. Там, у одного из следователей Южного административного округа из кабинета пропал пакетик с кокаином общей массой 30 граммов. Наркотики были изъяты как доказательство. Позже выяснилось, куда делся кокаин – оказалось, что следователь нечаянно пролил на пакетик какую-то жидкость. В это время следователь был в кабинете один. Коллеги следователя недоумевают, почему пакет с веществом был открыт и непонятно, зачем он вообще забрал его на рабочее место.

В итоге, страж порядка попал сразу под несколько статей – хищение наркотиков, превышение должностных полномочий и халатность.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Оксана Баюл обратилась к Зеленскому с резким призывом
«Не встанем на колено»: Евро не начался, а скандалы уже гремят
Названа причина визита Шойгу в военкомат
Стало известно о серьёзном заболевании у Протасевича в СИЗО
следователькокаинпропажа наркотиков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите словам следователя?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    «Кто похоронит ангелочка»: Выброшенная матерью с балкона 6-го этажа 3-летняя малышка лежит в морге. В Самаре ищут родных ребенка, а мать в СИЗО
    11:21:58 6/10/2021
    «Кто похоронит ангелочка»: Выброшенная матерью с балкона 6-го этажа 3-летняя малышка лежит в морге. В Самаре ищут родных ребенка, а мать в СИЗО
    С Днём мороженого 10 июня: освежающие и вкусные поздравления в стихах
    11:20:29 6/10/2021
    С Днём мороженого 10 июня: освежающие и вкусные поздравления в стихах
    Бердск"Подростки знают, что их вседозволенность не приведет к наказанию": 15-летнего беглеца Мишу Костромина увезли в реабилитационный центр Новосибирска
    11:11:57 6/10/2021
    "Подростки знают, что их вседозволенность не приведет к наказанию": 15-летнего беглеца Мишу Костромина увезли в реабилитационный центр Новосибирска
    Путин высказался о новом дизайне футбольной формы Украины
    10:53:52 6/10/2021
    Путин высказался о новом дизайне футбольной формы Украины
    БердскМинтранс выгоняет из автобусов родителей с детьми без масок на остановке "Универмаг" в Бердске 10 июня 2021
    10:41:56 6/10/2021
    Минтранс выгоняет из автобусов родителей с детьми без масок на остановке "Универмаг" в Бердске 10 июня 2021
    В России разрешили летать в 10 стран с 10 июня 2021
    10:41:20 6/10/2021
    В России разрешили летать в 10 стран с 10 июня 2021
    БердскСосновый бор возле пляжа «Старый Бердск» застроят 5-8-этажками: На землю претендует пансионат «Борвиха». Смотрите видео
    10:41:20 6/10/2021
    Сосновый бор возле пляжа «Старый Бердск» застроят 5-8-этажками: На землю претендует пансионат «Борвиха». Смотрите видео
    Известная актриса Либуше Шафранкова умерла. Она снялась в фильме "Три орешка для Золушки"
    10:22:45 6/10/2021
    Известная актриса Либуше Шафранкова умерла. Она снялась в фильме "Три орешка для Золушки"
    Гороскоп на 11 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:18 6/10/2021
    Гороскоп на 11 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    БердскАвтосервису в Бердске требуется автослесарь
    10:07:18 6/10/2021
    Автосервису в Бердске требуется автослесарь