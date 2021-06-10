В Москве у полицейского загадочным образом исчез пакетик с 30-ю граммами кокаина

В августе прошлого года в московской полиции произошел странный инцидент. Там, у одного из следователей Южного административного округа из кабинета пропал пакетик с кокаином общей массой 30 граммов. Наркотики были изъяты как доказательство. Позже выяснилось, куда делся кокаин – оказалось, что следователь нечаянно пролил на пакетик какую-то жидкость. В это время следователь был в кабинете один. Коллеги следователя недоумевают, почему пакет с веществом был открыт и непонятно, зачем он вообще забрал его на рабочее место.
В итоге, страж порядка попал сразу под несколько статей – хищение наркотиков, превышение должностных полномочий и халатность.