Пассажирский автобус из-за отказа тормозов влетел в остановку с людьми. Погибли шесть человек

Страшное происшествие произошло сегодня, 10 июня в городе Лесной Свердловской области. Там автобус въехал в толпу людей, которые стояли на остановке. Произошло это возле проходной завода.
По предварительным данным, автобус с рабочими протаранил ворота и влетел в остановку с людьми. В результате этого погибли шесть человек, еще 15 пострадали, причем пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительная версия произошедшего – отказ тормозов.
На месте работают вертолеты медицины катастроф, пострадавших собираются отправлять в областные учреждения. Губернатор региона дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие».