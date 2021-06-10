Пассажирский автобус из-за отказа тормозов влетел в остановку с людьми. Погибли шесть человек
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Пассажирский автобус из-за отказа тормозов влетел в остановку с людьми. Погибли шесть человек

12:04:326/10/2021Фото: ВК
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Инцидент произошёл в Свердловской области. Еще 15 пострадали, причем, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Автобус въехал в толпу людей в Лесном

Страшное происшествие произошло сегодня, 10 июня в городе Лесной Свердловской области. Там автобус въехал в толпу людей, которые стояли на остановке. Произошло это возле проходной завода.

По предварительным данным, автобус с рабочими протаранил ворота и влетел в остановку с людьми. В результате этого погибли шесть человек, еще 15 пострадали, причем пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительная версия произошедшего – отказ тормозов.

На месте работают вертолеты медицины катастроф, пострадавших собираются отправлять в областные учреждения. Губернатор региона дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие».

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