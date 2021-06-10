В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:Живёшь себе почти сорок лет, никого не трогаешь, не обижаешь, и тут выясняется, что тварь и мегера, потому что смеешь не любить цветочки, василечки, кошечек, собачек и чужих детей. Почему у нас в обществе такие стереотипы?
Живешь себе почти сорок лет, никого не трогаешь, не обижаешь. Тут выясняется, что тварь и мегера
12:12:176/10/2021
Потому что смеешь не любить цветочки, василечки, кошечек, собачек и чужих детей.
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