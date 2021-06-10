Друзья убитого пулей в голову 19-ленего Векила Абдуллаева угрожают инспектору ДПС Мошково "снести ему голову"
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Друзья убитого пулей в голову 19-ленего Векила Абдуллаева угрожают инспектору ДПС Мошково "снести ему голову"

12:30:006/10/2021Фото: Mash
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В день трагедии близкие погибшего парня предлагали полицейскому "застрелиться самому".

Инспектору Гусеву и его семье продолжают поступать угрозы

Накануне стало известно, что друзья и родные погибшего 19-летнего Векила Абдуллаева продолжают угрожать инспектору ДПС, который случайно выстрели ему в голову. Его друзья с которыми он в тот роковой вечер находился в автомобиле, даже на очной ставке с полицейским Александром Гусевым высказывали угрозы и жестами показывали, что «снесут ему голову».

Также телеграм-канал Лайф сообщает о том, что в день трагедии на место ЧП приехали близкие Векила и предлагали полицейскому застрелиться, так как «ему все равно уже жизни не будет» . потом эти угрозы сменились на требование пяти миллионов рублей, чтобы «откупиться».

Ранее супруга инспектора Гусева уже рассказала о поступавших угрозах, семью даже пришлось вывозить из родного поселка.

Кроме того, азербайджанская диаспора обратились к Путину с требованием наказать инспектора Гусева.

Напомним, все произошло 28 мая. Тогда инспектор ДПС Александр Гусев во время задержания случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Спустя два дня он скончался в больнице.

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От редакции

Правильно ли поступают близкие погибшего Абдуллаева?

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